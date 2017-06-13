Куда пропала передача "Званый ужин"

Поклонники популярного кулинарного телешоу "Званый ужин" бьют тревогу: по каким-то таинственным причинам на этой неделе оно пропало из эфира. Ситуацию прокомментировал ведущий программы Александр Ковалев.

Свежие выпуски "Званого ужина" обычно выходят на телеканале РЕН ТВ по будням в 13:00. Однако на этой неделе в программе передач шоу отсутствует. С самого утра обеспокоенные поклонники "Званого ужина" пытаются прояснить ситуацию на странице программы в соцсети "ВКонтакте".

Зрители гадают, почему шоу вдруг перестало выходить в эфир, и выдвигают разные версии. Некоторые считают, что программу перестали спонсировать и она закрылась, другие предполагают, что передача просто ушла на летние каникулы. Один из поклонников шоу шутливо заметил, что съемочная группа просто отравилась "просрочкой".

Позже администраторы группы "ВКонтакте" попытались успокоить пользователей, заявив, что передача действительно ушла в отпуск. "Уважаемые почитатели программы "Званый ужин", отставить панику! Каждый год с июня месяца программа уходит в отпуск. Да, организаторы программы тоже живые люди, они хотят раз в год отдыхать, как ни странно", – написали они. Поклонникам пообещали, что новые выпуски выйдут в эфир в конце лета.

Тем не менее официально эта информация пока не подтвердилась, а значит, поклонникам все еще есть о чем переживать. В пресс-службе телеканала РЕН ТВ отказались называть причину, по которой "Званый ужин" пропал из эфира. Ведущий Александр Ковалев также не пролил свет на ситуацию.



"Я бы с большим удовольствием ответил вам на этот вопрос, но, думаю, вернее будет, если вы обратитесь в пресс-службу канала. У меня все в порядке. Если мы касаемся только меня, то я на данный момент как раз нахожусь на съемках программы. Программа не закрывалась, вы мне звоните, мы снимаем в этот момент новые серии", – заявил он корреспонденту Dni.Ru.

На вопрос о выходе новых выпусков передачи Ковалев также ответил достаточно уклончиво: "Это приблизительно то же самое, что я спросил бы у вас, будет ли у газеты Dni.Ru приложение по пятницам". Тем не менее он подчеркнул, что по-прежнему является ведущим шоу.

Кулинарная программа "Званый ужин" выходит на РЕН ТВ с 2006 года и до сих пор пользуется большой популярностью у зрителей. Напомним, участником шоу может стать любой желающий, независимо от профессии, возраста или достатка.

На протяжении недели герои программы по очереди устраивают друг для друга званые ужины, соревнуясь не только в своих кулинарных способностях, но и в умении развлечь гостей. А харизматичные ведущие шоу Григорий Шевчук и Александр Ковалев помогают участникам раскрыть свои таланты.