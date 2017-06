Глухая певица покорила зрителей шоу талантов

Член жюри Саймон Коуэлл, очень критично относящийся к участникам телешоу, после выступления Мэнди Харви нажал на специальную "золотую кнопку" – своего рода знак отличия для действительно качественного выступления. После этого на сцену посыпались конфетти, а эксперты поспешили обнять расплакавшуюся от подобного внимания певицу.

Бывшая студентка музыкального колледжа рассказала, что она потеряла слух в возрасте 18 лет из-за осложнений после операции. Благодаря поддержке отца она не отказалась от своей мечты и продолжила свою деятельность, начав самостоятельно писать стихи и записывать на них песни. Мужчина также пришел поддержать девушку на телешоу.

Примечательно, что девушка при пении пользуется звуковыми вибрациями и мышечной памятью. В связи с этим Мэнди Харви выступает босиком, так как это позволяет ей чувствовать вибрации от барабанов и бас-гитары.

За день с момента публикации на Facebook видеозапись посмотрели уже около 50 миллионов человек. Пользователи Сети восхитились талантом Мэнди Харви и поделились своим мнением в различных социальных сетях, они даже назвали ее "чертовым Бетховеном".

