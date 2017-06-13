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Пять причин смотреть сериал "Универ"

Кадр из сериала "Универ. Новая общага"
В этом году молодежному комедийному ситкому "Универ" исполняется десять лет, а он все также пользуется популярностью у зрителей. На протяжении вот уже 20-ти сезонов сериал не перестает радовать отличными шутками, увлекательным сюжетом и обаянием главных героев. Если вы все еще не пристрастились к "Универу", рассказываем, почему это надо сделать прямо сейчас.
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Искрометный юмор 

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Главные герои сериала – бывший преподаватель истории Майкл и сын олигарха Антон в любой, даже самой безвыходной ситуации, не перестают сыпать остроумными шутками и язвительными комментариями. В "Универе" вы найдете шутки на любую тему. Можно даже смело записывать их, а потом ставить в качестве статусов в соцсетях. 

Наглядное пособие по тому, как завоевать сына олигарха

Представитель "золотой молодежи" Антон вел крайне легкомысленный образ жизни до тех пор, пока не встретил Кристину. Именно холодность и серьезность девушки сразили его наповал. Впрочем, в прошлом сезоне пара распалась, ну а в новом Антона ждет новая возлюбленная  и ее... новые способы обольщения. 

Кладезь креатива

Главные герои сериала постоянно умудряются вляпаться в какие-то истории. А все потому, что ребята постоянно ищут способы заработать побольше денег. Из сериала вы узнаете: как сделать карьеру журналиста, создать свое агентство по проведению праздников и, конечно, как быстрее всего раскрутить свой блог в Сети.  

Энциклопедия по отношениям мужчины и женщины

Создатели сериала решили не идти легким путем, а потому их главные герои умудряются влюбляться в совершенно неподходящих им людей. Красавица и "зажигалка" Маша встречается с нудным ботаником Валей, ответственная и серьезная Яна – с "гопником" по кличке Иваныч. И что особенно важно, влюбленные умудряются очень тонко найти друг к другу подход. 

Ностальгия 

Ну и конечно же, "Универ" стоит смотреть тем, кто уже далеко не студент и скучает по своей беззаботной юности. Главные герои уже не дети, но в то же время они не обременены сложными жизненными проблемами. Именно поэтому этот сериал – идеальный способ расслабиться после тяжелого рабочего дня. 

Автор: Рудольф Великолепный13 июня 2017, 17:23

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