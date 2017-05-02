Известный телеведущий Борис Ноткин попал в больницу

В Москве экстренно госпитализирован один из руководителей телеканала "ТВ Центр" Борис Ноткин. Врачи диагностировали у него обострение хронического заболевания.

Ноткин пожаловался на плохое самочувствие. Состояние известного ведущего оценивается как тяжелое, передает Life.ru.

Борис Ноткин является членом Академии российского телевидения и общественного совета Российского еврейского конгресса. Он вел несколько программ, в том числе "Добрый вечер, Москва", "Лицом к городу" и "Приглашает Борис Ноткин".