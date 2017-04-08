Необычные места для прогулок по Москве

Порой даже коренные столичные жители теряются при выборе мест для воскресных прогулок. Какие достопримечательности Москвы действительно стоит посетить, если в запасе всего лишь несколько дней? Dni.Ru предлагают маршруты прогулок, о которых вы вряд ли слышали.

Если по Арбату и Красной площади вы уже нагулялись, а душа просит атмосферы XIII века – смело отправляйтесь любоваться архитектурой Крутицкого подворья. Здесь вы попадете в настоящий затерянный мир, тихий остров посреди шумного мегаполиса, воздух которого пропитан духом настоящей истории.

Как попасть: Крутицкое подворье открыто для посетителей 24 часа в сутки на протяжении всей недели. Расписание богослужений и время работы храмов можно посмотреть на официальном сайте.

Любителям истинных приключений точно придется по вкусу прогулка по Бункеру-42 на Таганке. Вы окажетесь на глубине 65 метров под землей самого центра Москвы. Уникальный экспозиционный комплекс общей площадью более семи тысяч квадратных метров был построен еще в пятидесятых годах, во время Холодной войны. В начале 1960-ых подземелье было оснащено всем необходимым на случай ядерного удара. На сегодняшний день "Бункер-42" предлагает своим посетителям индивидуальные и групповые экскурсии, во время которых вы сможете пройтись по секретным тоннелям и увидеть воочию средства связи вооруженных сил СССР.

Как попасть: "Бункер-42" расположен в пяти минутах ходьбы от станции метро Таганская и работает 24 часа в сутки. Приобрести билеты в кассе музея можно ежедневно с 10 до 20:00.





Спасо-Андроников монастырь, расположенный на левом берегу Яузы, издавна привлекает не только паломников, но и ценителей настоящей архитектуры. Его здание было построено еще в XVI веке. На сегодняшний день монастырь является одним из самых древних сохранившихся храмов столицы.

Как попасть: Спасо-Андроников монастырь расположился в нескольких остановках от станции метро "Площадь Ильича". С расписанием богослужений можно ознакомиться на официальном сайте храма.





Еще одна находка для ценителей "тайных" мест – конечно же, бункер Иосифа Сталина в Измайлово. Здесь не удастся пройтись по ранее неизведанным коридорам, но будьте уверены – небольшие помещения убежища вождя народов пропитаны атмосферой строжайшей секретности.

Как попасть: сегодня есть несколько вариантов экскурсий по бункеру. Большинство из них стартуют по будням от станции метро Сухаревская в 9:00.

Хотите совершить путешествие во времени прямиком в 30-ые годы прошлого века? Добро пожаловать в дом Наркомфина. Здесь не только можно полюбоваться "чудесами" постройки XX века, но и принять участие в одном из многочисленных мероприятий, которые регулярно проводятся... на крыше здания.

Как попасть: Новинский бульвар, 25, строение 1.





Не правда ли, музеи часто не передают истинную атмосферу той или иной эпохи? Хорошее решение – отправиться не в музей, а... домой к русскому классику. Музей-квартира Ф.М. Достоевского, музей М.А. Булгакова, мемориальная квартира Пушкина на Арбате и ряд других музеев-квартир ждут вас.

Давно знакомым со всеми достопримечательностями города жителям столицы часто хочется хоть на пару минут отдохнуть от шума суетливого мегаполиса. Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" – то, что нужно для послеобеденной релаксации. Здесь вы не только сможете насладиться прогулкой по небольшому саду, но и поучаствовать в интереснейших мероприятиях. На территории "Огорода" регулярно проводятся модные показы, творческие встречи и увлекательные мастер-классы.

Как попасть: "Аптекарский огород" открыт для посетителей ежедневно с 10 до 20:00. Адрес: проспект Мира, 26, строение 1.





Еще один зеленый оазис в самом сердце города – столь популярный среди молодежи Сад Эрмитаж. Концерты самых известных музыкантов, занятия йогой на открытом воздухе, творческие мастер-классы и самая настоящая театральная студия для детей и их родителей – все это ждет вас на территории "Эрмитажа". Не забудьте захватить плед и все необходимое для дружеского пикника на природе!

Как попасть: Каретный ряд, 3.





Музей истории МГУ – настоящая кладезь сокровищ, которая заинтересует как студентов, так и выпускников самого крупного университета страны. Здесь вы найдете все то, что связано с историей и созданием легендарного детища Михаила Васильевича Ломоносова. И не только.

Как попасть: Ломоносовский проспект, 27. Музей открыт для посещений с понедельника по пятницу с 11 до 17:00.





Ностальгируете по "лучшим временам"? Обратите свое внимание на музей советских игровых автоматов. Здесь есть возможность не только вдоволь поиграть в давно забытые игры, но и попить газировки из автомата. Да-да, той самой! Из общего стакана.

Как попасть: в столице есть два музея советских игровых автоматов: на Кузнецком мосту и на станции метро Бауманская.



