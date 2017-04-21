Звезда "Властелина колец" рассказала о смерти

Один из самых известных актеров Великобритании Шон Бин рассказал журналистам о своих любимых сценах в кино. Оказалось, что ему нравится... умирать в кадре.

Его любимая работа – сцена гибели Боромира в легендарном фильме "Властелин колец: Братство кольца". В интервью изданию Entertainment Weekly актер рассказал, что за свою карьеру ему не раз приходилось изображать гибель своего персонажа, но в фильме Питера Джексона смерть получилась наиболее "героической".

"Это моя любимая сцена гибели, а я таких много отыграл. Более героической смерти и не придумаешь", – признался Бин.

Напомним, в культовой киноленте 2001 года персонаж Шона погибает в неравном сражении с орками. Фильм был по достоинству оценен как зрителями, так и жюри всех самых престижных международных кинофестивалей. Всего "Властелин колец: Братство кольца" был удостоен 68 премий и 81 номинации, а также получил четыре заслуженных "Оскара".

За свою карьеру 58-летний Шон Бин снялся в 70 картинах, а также принял участие в десятках популярнейших телешоу. Именно он сыграл противника Джеймса Бонда в фильме Мартина Кэмпбелла "Золотой глаз".