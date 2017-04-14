Как женщины-режиссеры покоряют мир

В последнее время граница между "мужскими" и "женскими" профессиями окончательно канула в лету. В конкурсную программу 70-го международного Каннского кинофестиваля вошло немало творений женщин, а афиши кинотеатров так и пестрят фильмами, в качестве режиссеров которых выступили хрупкие юные девушки. Dni. Ru предлагают узнать имена самых талантливых женщин, которые обещают навсегда изменить мир кино.

Уроженка Новой Зеландии Ники Каро уже не первое десятилетие радует зрителей и кинокритиков поистине прекрасными фильмами. Ее "Северная страна", "Удачи винодела" и, конечно, "Оседлавший кита" в свое время вызвали немало споров среди мэтров кино. Премьера картины "Жена смотрителя зоопарка" также спровоцировала немало обсуждений. Без преувелечения можно сказать, что в последнюю неделю кинокритики только и делают, что восхищаются новой работой 50-летней Ники. И немудрено: кинолента, повествующая о временах Варшавского гетто, мало кого может оставить равнодушным.

Линн Рэмси уже восхитила весь мир шесть лет назад, когда на экраны вышла ее нашумевшая драма "Что-то не так с Кевином". На Каннском кинофестивале 2011 года фильм был удостоен настоящих оваций зала: ведущие кинокритики аплодировали Линн стоя на протяжении десяти минут . Однако, вопреки всем прогнозам знатоков, фильм все-таки не вошел в шорт-лист кинопремии "Оскар", чем немало разочаровал поклонников Рэмси и Тильды Суинтон, которая исполнила главную роль. "Ты никогда не был здесь" скорее всего вызовет не меньше восторгов у Каннской публики. А может, и покорит жюри "Оскара"?

Японская сценаристка и режиссер Наоми Кавасэ также не в первый раз представит свое творение в Каннах. Свой дебютный фильм "Объятия" она сняла еще в возрасте 22 лет и с тех пор не раз восхищала самых строгих критиков мира. Наоми известна как своими документальными фильмами, так и настоящими шедеврами в жанре артхауса. На предстоящем 70-м Каннском кинофестивале звезда "тихого кино" представит свою новую киноленту под названием "Radiance".

Кажется, София Коппола переняла талант своего легендарного отца в полной мере. В этом году 45-летняя актриса и режиссер представит ремейк фильма "Обманутый" Дона Сигела. "Роковое искушение" обещает не только произвести настоящий фурор на Каннском кинофестивале, но и стать лидером мирового проката. И неудивительно, ведь в главных ролях выступили и Кирстен Дарст, и Николь Кидман.

Бывшая супруга Фрэнсиса Копполы и мать Софии Копполы Элионор решила не отставать от своей талантливой дочери. Уже через месяц нас ожидает громкая премьера комедийной мелодрамы "Париж подождет". Интересно, не завидует ли своим незаурядным родственницам сам Фрэнсис?

Поразившая всех в 2012 году своей драмой "Эрудиция", Кейт Шортланд вновь возвращается в мир большого кино. Мировая премьера триллера "Берлинский синдром" состоялась еще в январе, однако российские зрители смогут насладиться картиной только 20 июля. Молодая журналистка Клэр отправляется в Германию, где знакомится с парнем по имени Энди. Девушка влюбляется в харизматичного немца, но он оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал...

Дениз Ди Нови уже давно известна, как один из самых талантливых и профессиональных кинопродюсеров. Это она участвовала в отборе актеров для легендарного фильма "Эдвард руки-ножницы" и она же выступила в качестве исполнительного продюсера фильма Джона Катлера "Если я останусь". Уже 27 апреля на большой экран выйдет собственный фильм талантливой Дениз – драма "Наваждение". Психологический триллер держит зрителя в напряжении с самой первой минуты и посвящен очень близкой теме для многих – непростому разводу.