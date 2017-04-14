Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч

Сотрудники небезызвестного Музея изящных искусств в датском городе Орхус в который раз удивили своих посетителей. Они предложили всем желающим... расцарапать дорогостоящий автомобиль.

Специально для перформанса музей выставил новенький блестящий спорткар Lamborghini Gallardo. Надо полагать, первым "вандалам" было отнюдь не легко!

Публикация от ARoS Aarhus Kunstmuseum (@arosartmuseum) Авг 16 2016 в 5:42 PDT

Машина была экспонирована в рамках весенней выставки "Ни один человек не является островом". Как сообщает Daily Mail, посетители весьма вдохновились необычным заданием. Машина изменилась до неузнаваемости буквально за считанные часы.

Одним из организаторов акции стало самое загадочное лицо в мире искусства – норвежский художник Долк Лундгрен. Молодой человек известен во всем мире своими талантливыми работами и экстраординарными перформансами, но никто в мире не знает, как он выглядит. В интервью британским репортерам по телефону Лундгрен рассказал, что по-настоящему восхищен результатами акции. Он пообещал, что автомобиль, превратившийся "в настоящее произведение искусства", никогда не будет покрашен.

Публикация от Dolk (@dolklundgren) Апр 30 2016 в 7:31 PDT

Как рассказали сотрудники музея, суть акции сводится к тому, чтобы показать, насколько важно любое действие человека. "Даже самый незначительный поступок всегда влияет на всю картину", – цитирует издание Daily Mail одного из организаторов выставки.