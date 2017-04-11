Евтушенко похоронили рядом с могилой Пастернака

Поэта Евгения Евтушенко похоронили на кладбище в подмосковном Переделкине. Последнее пристанище он нашел рядом с могилой Бориса Пастернака, передает "Газета.ру".
На прощальной церемонии присутствовали только родные и близкие Евтушенко. Доступ для остальных был закрыт.
Поэт, сценарист, публицист и актер Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США. Ему было 84 года. Около шести лет назад у поэта был диагностирован рак.
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