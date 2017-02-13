Какому искусству в России объявили войну
Выставка работ Виктории Удаловой "Вдохновение танца" открылась в арт-галерее "Дача" на Рублево-Успенском шоссе. Представленные картины служат выражению единой идеи и подчеркивают эстетику человеческого тела, красоту в движении, пластичность и естественность. Посмотреть на работы вживую можно до 24 февраля.
Это не первая выставка Удаловой – в марте 2016 года в рамках показа "Образ времени" ее картины были частью экспозиции Центрального дома художников. Тревожным симптомом для всего современного искусства России стал скандал, вызванный изображениями обнаженных моделей.
"Я гонимый художник", – с иронией заметила Виктория. Работы вызвали гнев руководства ЦДХ и испуг у ответственных за организацию экспозиции. "Не ожидала от профессиональных искусствоведов такого. Я просто думала, что есть люди неподготовленные, которые даже Давида не видели микеланджеловского. А тут, оказывается, даже ЦДХ не разрешает этого вешать", – призналась художница.
Между Сциллой и Харибдой
Изобразительное искусство в России оказалось меж двух огней. С одной стороны, предубеждение по отношению ко всему необычному, в особенности к обнаженной натуре – азиатская черта. Другой угрозой является европейская приверженность абстрактному, доходящая до отрицания художественности как таковой.
Для нас наслаждение физической красотой считается чем-то порочным
"У нас страна крайностей. В эпоху Сталина можно было рисовать только реалистично, только Сталина и девушек с веслом, пионерку с противогазом, мальчика с горном и так далее. Это прошли – теперь наоборот. Тот, кто рисует похоже на человека, пусть человек и обнаженный, это все неинтересно – этих будем бульдозером, как когда-то Хрущев. В чести так называемое contemporary art: кнопочки, полосочки, инсталляция и видеоряд", – подчеркнула Удалова.
Полстолетия так, а полстолетия – ровно наоборот. А почему нельзя существовать параллельно?
"Художники реалистического направления стали ненужными и немодными в Москве. Обидно. Может быть, этот крен через 20-30 лет выправится, но мне ведь сейчас хочется", – заявила Виктория.
Об истоках вдохновения
"Я такую базу образования получила: художественная школа – четыре года, училище – пять лет, Строгановка – шесть лет. Это 15 лет обучения. Мы максимально подробно учили эпоху Возрождения, делали копии с Рафаэля, Микеланджело, Тициана. Это столпы, на которых нас учили, я уже не могу даже мыслить по другому", – рассказала Удалова.
Ню – моя излюбленная тема
Художница приоткрыла завесу тайны над тем, что ее вдохновляет. "Если честно, все от натуры. Случайности – модель повернулась как-то, луч света упал. Главное – схватить остроту момента", – уверена она.
"Мы же с вами состоим из плоти и крови. Мы такие и есть. И, конечно, хочется восхищаться теми, кто находится в хорошей физической форме. Почему мне нравится писать спортсменов, танцовщиц – потому что я получаю от этого эстетическое наслаждение, потому что это красиво и хочется донести это людям", – заметила Виктория.
Долгая дорога в тупик
"Хорошая база реалистического искусства сохранилась только в Москве и Санкт-Петербурге. За рубежом этому не учат. Там уже не учат по принципу – вот тебе модель, ты должна ее нарисовать. Нет, там ты должна нарисовать свое впечатление от модели. Получается, что художники и рисовать-то не умеют", – рассказала Удалова.
Те, кто умеют рисовать, уже не у руля
Впрочем, не всегда абстрактное искусство обозначает профанацию и попытку скрыть отсутствие навыка. "Мне импонирует, если видно, что человек умеет рисовать, но где-то не делает этого специально. А не так, что ты плюнул, дунул, размешал, а главное – написал аннотацию, из которой ничего не понятно. Но если есть художники, которые могут наложить базу на новую технику – это всегда приветствую", – подчеркнула она.
Взгляд в будущее
Настоящий творец всегда нацелен в будущее. Большие творческие планы и у Виктории. Ее последние работы посвящены эстетике танца. Уже начата работа над темой бокса и боев без правил, которые также раскрывают эстетизм и энергетику человеческого тела. А другой большой проект проходит под названием "Мужчина и женщина".
"Важно планомерно о себе заявлять, продолжать работать, несмотря на то, что кто-то недоволен, кто-то плюется", – уверена художница. Успех при таком подходе, при наличии вкуса, таланта и умения – вопрос времени. "Я знаю многих художников, которые десять лет изо дня в день делали одно и то же, а потом выяснилось, что это сенсация", – сообщила Удалова.
В России фигуративному искусству практически объявили войну, но свои силы можно попробовать за рубежом. И тут у художницы также есть серьезный успех. Летом в Испании состоится показ ее работ: один – в современном центре Fundacionfrax, второй – в выставочном зале известного города художников Алтея. Остальные произведения разойдутся по местным галереям и частным коллекциям.
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