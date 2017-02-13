Какому искусству в России объявили войну

Дорога к признанию редко бывает прямой и гладкой. Практика показывает, что отсутствие политической цензуры не гарантирует адекватного восприятия творчества. Предубеждения галеристов и профессиональных искусствоведов способны сыграть злую шутку, из-за которой они не могут нормально воспринимать целый пласт современного искусства. Чтобы разобраться, чему именно скептики в России готовы объявить войну, Dni.Ru побеседовали с художницей Викторией Удаловой.

Выставка работ Виктории Удаловой "Вдохновение танца" открылась в арт-галерее "Дача" на Рублево-Успенском шоссе. Представленные картины служат выражению единой идеи и подчеркивают эстетику человеческого тела, красоту в движении, пластичность и естественность. Посмотреть на работы вживую можно до 24 февраля.

Это не первая выставка Удаловой – в марте 2016 года в рамках показа "Образ времени" ее картины были частью экспозиции Центрального дома художников. Тревожным симптомом для всего современного искусства России стал скандал, вызванный изображениями обнаженных моделей.

"Я гонимый художник", – с иронией заметила Виктория. Работы вызвали гнев руководства ЦДХ и испуг у ответственных за организацию экспозиции. "Не ожидала от профессиональных искусствоведов такого. Я просто думала, что есть люди неподготовленные, которые даже Давида не видели микеланджеловского. А тут, оказывается, даже ЦДХ не разрешает этого вешать", – призналась художница.

Фото опубликовано Victoria Udalova (@udalovavictoria) Мар 1 2016 в 11:36 PST

Между Сциллой и Харибдой

Изобразительное искусство в России оказалось меж двух огней. С одной стороны, предубеждение по отношению ко всему необычному, в особенности к обнаженной натуре – азиатская черта. Другой угрозой является европейская приверженность абстрактному, доходящая до отрицания художественности как таковой.

Для нас наслаждение физической красотой считается чем-то порочным

"У нас страна крайностей. В эпоху Сталина можно было рисовать только реалистично, только Сталина и девушек с веслом, пионерку с противогазом, мальчика с горном и так далее. Это прошли – теперь наоборот. Тот, кто рисует похоже на человека, пусть человек и обнаженный, это все неинтересно – этих будем бульдозером, как когда-то Хрущев. В чести так называемое contemporary art: кнопочки, полосочки, инсталляция и видеоряд", – подчеркнула Удалова.

Полстолетия так, а полстолетия – ровно наоборот. А почему нельзя существовать параллельно?

"Художники реалистического направления стали ненужными и немодными в Москве. Обидно. Может быть, этот крен через 20-30 лет выправится, но мне ведь сейчас хочется", – заявила Виктория.

Об истоках вдохновения

"Я такую базу образования получила: художественная школа – четыре года, училище – пять лет, Строгановка – шесть лет. Это 15 лет обучения. Мы максимально подробно учили эпоху Возрождения, делали копии с Рафаэля, Микеланджело, Тициана. Это столпы, на которых нас учили, я уже не могу даже мыслить по другому", – рассказала Удалова.

Ню – моя излюбленная тема

Художница приоткрыла завесу тайны над тем, что ее вдохновляет. "Если честно, все от натуры. Случайности – модель повернулась как-то, луч света упал. Главное – схватить остроту момента", – уверена она.

"Мы же с вами состоим из плоти и крови. Мы такие и есть. И, конечно, хочется восхищаться теми, кто находится в хорошей физической форме. Почему мне нравится писать спортсменов, танцовщиц – потому что я получаю от этого эстетическое наслаждение, потому что это красиво и хочется донести это людям", – заметила Виктория.

Фото опубликовано Victoria Udalova (@udalovavictoria) Окт 18 2016 в 10:21 PDT

Долгая дорога в тупик

"Хорошая база реалистического искусства сохранилась только в Москве и Санкт-Петербурге. За рубежом этому не учат. Там уже не учат по принципу – вот тебе модель, ты должна ее нарисовать. Нет, там ты должна нарисовать свое впечатление от модели. Получается, что художники и рисовать-то не умеют", – рассказала Удалова.

Фото опубликовано Victoria Udalova (@udalovavictoria) Фев 10 2017 в 10:23 PST

Те, кто умеют рисовать, уже не у руля

Впрочем, не всегда абстрактное искусство обозначает профанацию и попытку скрыть отсутствие навыка. "Мне импонирует, если видно, что человек умеет рисовать, но где-то не делает этого специально. А не так, что ты плюнул, дунул, размешал, а главное – написал аннотацию, из которой ничего не понятно. Но если есть художники, которые могут наложить базу на новую технику – это всегда приветствую", – подчеркнула она.

Взгляд в будущее

Настоящий творец всегда нацелен в будущее. Большие творческие планы и у Виктории. Ее последние работы посвящены эстетике танца. Уже начата работа над темой бокса и боев без правил, которые также раскрывают эстетизм и энергетику человеческого тела. А другой большой проект проходит под названием "Мужчина и женщина".

"Важно планомерно о себе заявлять, продолжать работать, несмотря на то, что кто-то недоволен, кто-то плюется", – уверена художница. Успех при таком подходе, при наличии вкуса, таланта и умения – вопрос времени. "Я знаю многих художников, которые десять лет изо дня в день делали одно и то же, а потом выяснилось, что это сенсация", – сообщила Удалова.

В России фигуративному искусству практически объявили войну, но свои силы можно попробовать за рубежом. И тут у художницы также есть серьезный успех. Летом в Испании состоится показ ее работ: один – в современном центре Fundacionfrax, второй – в выставочном зале известного города художников Алтея. Остальные произведения разойдутся по местным галереям и частным коллекциям.