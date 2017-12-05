Объявлен победитель премии "Русский Букер"

Победителем 26-й премии "Русский Букер" стала Александра Николаенко с книгой "Убить Бобрыкина. История одного убийства", передает "Интерфакс". Она получила 1,5 миллиона рублей. В финал вышли также Михаил Гиголашвили с книгой "Тайный год", Игорь Малышев ("Номах. Искры большого пожара"), Владимир Медведев ("Заххок"), Александр Мелихов ("Свидание с Квазимодо"), Дмитрий Новиков ("Голомяное пламя"). Они получили по 150 тысяч рублей.
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