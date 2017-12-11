Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову

Народный артист России и кинорежиссер Владимир Меньшов откровенно рассказал об инциденте с коллегой Никитой Михалковым, который произошел в 2011 году. Актер объяснил, почему, являясь председателем российского Оскаровского комитета, он отказался подписывать заявку на представление на эту награду фильма Михалкова "Цитадель".

Меньшов рассказал, что обратился к членам комитета "с небольшим спичем". При этом он довольно резко и критично высказался о ленте Никиты Михалкова.

"Ребята, вы сейчас уйдете, а мне журналистам объяснять, почему мы выдвинули картину, не имевшую в прокате успеха, не собравшую и десятой доли от потраченных на нее денег, заграничного проката у нее нет, премий не имеет", – цитирует режиссера сайт "Комсомольская правда". При этом он напомнил, что в этом же конкурсе были две картины – "Елена", получившая приз на Каннском фестивале, и фильм-призер "Фауст" Сокурова.

"По какой же причине мы выбрали этот фильм Михалкова?!", – вспоминает свои слова Меньшов. Он отметил, что после этого вопроса члены комиссии "опустили глаза в стол и молчали". "Из чего было совершенно понятно: а как мы можем своему начальнику отказать?", – говорит режиссер.

По его мнению, это было "некрасиво с эстетических позиций". Владимир Меньшов призвал комиссию "все-таки соблюдать приличия". "Я тогда был вынужден сказать, что такой документ подписать не могу", – резюмировал режиссер, который и сам в свое время получил "Оскар" за свой знаменитый фильм "Москва слезам не верит", вошедший в золотой фонд российского кино.