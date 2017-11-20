Первый канал ответил на обвинения в обмане на шоу Якубовича

Скандал с обманом на передаче "Я могу" на Первом канале получил продолжение. Выпуск с участием Тимура Иоселиани будет переснят.

Об этом заявил генеральный директор компании "Красный квадрат", которая производит программу, Илья Кривицкий. "В ответ на возникший резонанс и публично высказанные сомнения в том, что в шоу "Я могу" его участники действительно демонстрируют зрителям уникальные способности, авторы шоу объявляют о пересъемке номера Тимура Иоселиани, раскрывающего возможности человеческой памяти", – сообщили Dni.Ru в пресс-службе "Красного квадрата".

Стали известны и новые условия, при которых будет проходить шоу. Номер будет переснят по более сложным правилам на любой независимой онлайн-площадке в режиме прямой трансляции. По мнению Кривицкого, это поможет избежать подтасовок.

Напомним, пользователи Сети поймали шоу "Я могу" на подтасовке фактов. В выпуске от 22 октября Тимур Иоселиани должен был продемонстрировать феноменальную память. За одну минуту он должен был запомнить всех присутствовавших в студии зрителей, а потом выбрать из 200 фотографий десять снимков людей, которые действительно находятся на съемках.





Участник без проблем угадал первых шестерых зрителей, однако на седьмом память Тимура дала осечку. Вместо Ольги Ковалевой, которую назвал участник шоу, встала абсолютно другая девушка. Таким образом, Тимуру фактически простили ошибку. В результате Иоселиани выиграл 50 тысяч рублей и попал в книгу рекордов.

Обман заметил один из пользователей сайта Pikabu. "Ага, блин, конечно, одно лицо. Поискал в "ВК" Ольгу К. Оказалось, это актриса, которая снимается в эпизодических ролях и на ТВ-шоу. Она, оказывается, должна была сниматься в качестве "зрителя" в зале, но заболела в тот день и не смогла прийти на съемки, а фотографию редактора, видимо, не поменяли", – написал зритель.