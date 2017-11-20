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Lifestyle

Фокусам и магии научат по телевизору

Кадр из фильма "Иллюзия обмана"
21 ноября состоится финал Премии TRiCK, победитель получит полмиллиона рублей и собственное телешоу на канале. Dni.ru пообщались с членом жюри, иллюзионисткой Екатериной Медведевой, президентом Российской Ассоциации Иллюзионистов о тонкостяx этой необычной профессии.
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Как Вы выбрали профессию? С чего все началось?

Фокусы сами вошли в мою жизнь с приездом папиного друга детства – Василия Руденко. В те дни фокусы были его хобби, это теперь он профессиональный фокусник, который заслужил признание в мировом сообществе иллюзионистов, а тогда он был военным, который приехал учиться в академию.  Мой папа влюбился в карточные фокусы, а детская любознательность и желание быть похожими на своих родителей разожгли интерес к фокусам у нас с братом.

Каково быть единственной женщиной-иллюзионистом России, и много ли вообще женщин в этой профессии. Как думаете, почему прославляются в основном мужчины (например, Коперфильд, Гаэтано)?

О, я не единственная женщина-фокусник, это заблуждение. Сразу возникают имена коллег старшего поколения: Наталья Перфильева, Лариса Рубцова, Любовь Сударчикова, Мария и Евгения Донские. Из моих современниц ярко выделяются Галина Струтинская (Украина – Великобритания), Наталья Перова (Россия), Кристина Закимова (Россия), Кристина Мельник (Беларусь), Анна–Кристина Жарук (Украина). Я очень надеюсь, что с каждым годом будет все больше и больше девушек в моей профессии. Многие профессии когда-то были чисто мужскими, как, например, актерское ремесло, но посмотрите, сколько сейчас замечательных актрис, просто нам нужно дать чуть больше времени.

Как сейчас развивается в России этот вид искусства, каковы перспективы? Как много любителей? Чего стоит ожидать от премии TRiCK? Много ли профессионалов и любителей среди участников?

Я возлагаю огромные надежды на премию TRiCK, ведь, "что по телевизору не показывают, знать не надо". Очень важно, чтобы люди видели разницу между обманом и искусством удивлять. Сейчас появилось много любителей благодаря Интернету, это замечательно. Только попробовав показать даже самый легкий фокус, начинаешь понимать, сколько усилий для этого требуется. Телеканал TRiCK появился очень своевременно, привить вкус к хорошим фокусам, показать выступления лучших фокусников планеты, такого канала так не хватало в моем детстве.

Екатерина Медведева. Фото из личного архива

Интерес к премии среди профессионалов велик, но я боюсь, как бы контракты и съемки на европейских ведущих каналах не сорвали их участие, ведь, по правилам, фокусник, который победил в номинации, должен приехать в Москву на вручение. Некоторые известные зарубежные иллюзионисты тоже проявили желание поучаствовать в премии, но в Европе все планируется за год или даже за два, поэтому, к большому сожалению, некоторые прославленные фокусники не смогут приехать на торжественную церемонию.

Люди, как правило, приходят на шоу иллюзионистов, прекрасно понимая, что это лишь "ловкость рук". Тем не менее, находятся те, кто бурчит: ой, все понятно, ничего удивительного, я знаю секрет этого фокуса. Отчасти они правы, ведь при желании в Интернете можно найти разоблачения практические всех номеров. Как Вы относитесь к такому подходу? Что для Вас магия?

Я крайне негативно отношусь к разглашению секретов, это разрушает ощущение волшебства, а вера в невозможное творит чудеса. Но с другой стороны, почему бы не обучать фокусам: правильно, когда создаются школы или кружки, где можно научиться трюкам.

Иногда, когда смотришь профессиональные шоу, кажется, что иллюзионисты просто "заимствуют" фокусы друг у друга, и соревнуются лишь в качестве их исполнения. Как думаете, почему так происходит? Казалось бы, им на помощь пришли технологии... Есть кто-то на мировой арене, чья программа уникальна? Кто?

Конечно, в век Интернета гораздо проще скопировать чей-то трюк или целиком номер. Я считаю это первым этапом ученичества, как в изобразительном искусстве. Но потом должно проснуться желание творить. Конкурсы – это стимул сделать что-то новое, поэтому Российская Ассоциация Иллюзионистов ежегодно проводит открытые чемпионаты России по фокусам. Есть и авторские трюки в России, и чемпионы мира – обладатели Гран-При Всемирного чемпионата ФИСМ (аналог Олимпийских игр в иллюзионном мире). Это Владимир Данилин, Иван и Любовь Нечепоренко. Надеюсь, с помощью и поддержкой телеканала TRiCK наконец-то узнают и наших фокусников как в России, так и во всем мире.

Есть ли среди иллюзионистов какой-то авторский фокус, который пока не смог повторить ни один коллега? Если да, то чей? Какой?

Один из самых удивительных фокусов – это полет Дэвида Копперфилда… Но это уже классика. На прошлом чемпионате мира корейский фокусник Янг-Мин Ким манипулировал вихрями золотого песка… Это было невероятно!

О чем Вы думаете, когда смотрите чей-то незнакомый фокус? Неужели пытаетесь разгадать секрет? Получается с первого раза?

Интересный вопрос. Конечно, где-то в подсознании ты подмечаешь детали, анализируешь, пытаясь разгадать секрет, но, если тебе выпадает счастье увидеть шедевр, ты просто отдаешься счастью быть частью этого чуда. Фокусы – это же гораздо больше, чем просто секрет или техника, хотя на этой основе и строится трюк. Это и актерское мастерство, и умение создать контакт с залом, и атмосфера волшебства…

Кадр из фильма "Иллюзия обмана"

Я вхожу в международную коллегию судей во Всемирной Федерации Иллюзионных Обществ (FISM), поэтому, чтобы не отстать от времени, просматриваю огромное количество семинаров. Я не боюсь признать, если не знаю, как сделан трюк. Один человек не может знать все. Как вы могли обратить внимание, судей бывает и 5, и 7 человек, каждый из которых специалист в своей области, а вот такую команду уже очень сложно удивить.

Кадр из фильма "Престиж"

Как член жюри и президент Российской Ассоциации Иллюзионистов, расскажите, что это за тайное сообщество? Что оно регулирует, контролирует? Как помогает начинающим талантам?

РАИ объединяет любителей и профессионалов России и всего пространства бывшего Советского Союза. Мы проводим ежегодный международный конгресс фокусников, к нам приезжают звезды магии, они читают лекции, проводят семинары. После конгресса мы организуем мастер-класс “PROработка”, на котором помогаем молодым фокусникам выстроить или улучшить номера.  О ежегодном чемпионате России по фокусам я уже упоминала. Такая организация очень важна, даже гению нужна референтная группа, старое поколение может помочь выстроить базу, поделиться своим опытом, а молодые ребята подталкивают нас вперед. Когда сталкиваются опыт и энтузиазм, летят искры и рождается вдохновение.

Смотрите прямую трансляцию церемонии награждения победителей премии TRiCK онлайн, следите за шоу победителя на телеканале TRiCK.

20 ноября 2017, 11:56

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