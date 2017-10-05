Как посетить Пушкинский музей бесплатно

Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина 5 октября будет работать бесплатно. Такой подарок в день своего 60-летия музей сделал посетителям, пишет газета "Известия".
Как рассказали в пресс-службе учреждения, Государственный музей Пушкина на Пречистенке, а также Мемориальная квартира Пушкина, Музей-квартира Андрея Белого, Дом-музей Пушкина и выставочные залы в Денежном переулке будут открыты для свободного посещения. Любой желающий сможет бесплатно пройти в указанные музеи с 12:00 до 21:00 5 октября.
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