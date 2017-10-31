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Культура

Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом

Кадр из сериала "Троцкий"
6 ноября состоится премьера долгожданного российского сериала "Троцкий". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст лично представил картину журналистам.
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По словам Эрнста, сериал "Троцкий" ориентирован на молодую аудиторию, которой будет интересно узнать о событиях Октябрьской революции. Гендиректор Первого канала подчеркнул, что современное поколение мало что знает о личности Льва Троцкого, кроме того, что он был "политической проституткой". 

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Эрнст добавил, что в сериале образ революционера показан как "рок-н-ролльный и киберпанковый", передает "Вокруг ТВ". "Троцкий продолжает быть большой поп-звездой, а как модельный объект XX века Троцкий – идеальная фигура", – подчеркнул Константин Львович. 

О съемках сериала рассказал и его продюсер Александр Цекало. По его словам, во время подготовки к созданию картины ему и остальным членам команды пришлось прочитать о Троцком "столько неприятного", что "хотелось постоять под душем". Вместе с тем Цекало считает личность революционера неоднозначной и яркой. Он отметил, что главная мысль, которую пытались донести до зрителя создатели: "Все рождаются детьми, но почему-то кто-то становится тираном". 

Сериал "Троцкий" режиссеров Александра Котта и Константина Статского был снят на основе эксклюзивных архивных материалов. Главную роль в картине сыграл Константин Хабенский. Также в фильме снялись Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Максим Матвеев.    

Автор: Рудольф Великолепный31 октября 2017, 14:37

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