Букер-2017 дали за говорящего с мертвыми Линкольна

Британская литературная премия "Букер" объявила победителем американского писателя Джорджа Сондерса за книгу "Линкольн в бардо", передает "Газета.ru". События романа разворачиваются в одну из февральских ночей 1862 года, когда 16-й президент приходит на кладбище на могилу своего 11-летнего сына Вилли. Там у него возникает особое состояние – бардо, находясь в котором, как верят буддисты, можно разговаривать с душами умерших людей, идущих по пути перерождения.

