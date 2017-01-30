В Минске простились с Александром Тихановичем

Сегодня днем у здания Белорусской государственной филармонии выстроилась огромная очередь – сотни человек пришли попрощаться с легендарным артистом Александром Тихановичем. Бывший участник ансамбля "Верасы" скончался в ночь на 28 января после многолетней борьбы с тяжелым заболеванием.

В минувшее воскресенье дочь певца Анастасия Тиханович поблагодарила всех поклонников творчества Александра за слова поддержки и соболезнования, а также назвала причину скоропостижной кончины отца. Как выяснилось, все последние семь лет Тиханович страдал аутоимунным заболеванием легких.

В 8 часов утра в церкви Александра Невского города Минска прошла заупокойная литургия, а с 11 до 14 часов в здании Белорусской государственной филармонии – гражданская панихида. Как сообщает Sputnik, люди занимали места в очереди еще за час до начала церемонии.

Фото опубликовано Olga Bycity Gribovskaya❤BY, PL (@olgagribovskaya) Янв 30 2017 в 2:32 PST

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил родным и близким легендарного певца свои соболезнования. На гражданской панихиде также присутствовали вице-премьер страны Владимир Жарко, министр информации Лилия Ананич, заместитель главы Министерства культуры Ирина Дрига и другие чиновники.

Большая часть пришедших – конечно, поклонники таланта Тихановича. Те, кто любит и помнит песни в его исполнении еще с юности. Песни Александра любило не одно поколение белорусов, россиян и всех граждан бывшего СССР.

Фото опубликовано СБ. Беларусь Сегодня (@sb.by_official) Янв 30 2017 в 5:25 PST

"Другого Саши Тихановича не будет. Скорбно" – отметил режиссер Александр Ефремов в интервью белорусским СМИ. Немало скорбящих оказалось и среди молодежи. Лидер музыкального коллектива Litesound рассказал изданию Sputnic о том, что Тиханович в буквальном смысле дал дорогу молодой группе. "Он никогда не отказывал в помощи" – как один твердят близкие и друзья великого исполнителя.

Тиханович был похоронен на Восточном кладбище в Минске сразу после гражданской панихиды, в 16 часов. По традиции, артиста проводили с воинскими почестями.