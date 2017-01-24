Мединский объявил войну голливудским фильмам

В Минувший понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал журналистам о своем видении будущего отечественного кино. По мнению чиновника, в российских кинотеатрах должны уменьшить время показа голливудских фильмов.

Как сообщает газета "Ведомости", в настоящее время порог вхождения голливудских картин на российский рынок весьма низок. Так, при получении прокатного удостоверения, достаточно заплатить госпошлину, размер которой составляет всего 3,5 тысячи рублей. "Сейчас чиновники обсуждают идею увеличить эту сумму до 5 миллионов рублей" – рассказал изданию управляющий директор фонда кино Антон Малышев.

Также Малышев пояснил, что такие меры помогут развитию отечественного кино – ведь таким образом наиболее удачное прокатное время освободится для показа российских фильмов. "Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества" – сказал он.

Владимир Мединский действительно активно поддерживает эту инициативу. "Ведомости" также выяснили, что министр намерен выступить с официальным заявлением на ближайшем правительственном совете по кинематографии.

Интересно, что для российской киноиндустрии внешне не будет предусмотрено каких-либо "поблажек": стоимость прокатного удостоверения для наших фильмов составит все те же же пять миллионов рублей. Однако основная идея инициативы в том, что создателям отечественного кино эта сумма будет "тем или иным образом компенсирована", а вся остальная прибыль уйдет на спонсирование российских киностудий.

Если министерство культуры действительно намерено "дать дорогу" режиссерам России, то пока непонятно: для всех ли кинокартин будут предусмотрены определенные льготы, а именно – так называемые компенсации прокатных пяти миллионов? Как известно, время от времени среди кинокритиков возникают довольно громкие скандалы. Чего стоит недавний конфликт представителей РПЦ и творческой элиты вокруг новой картины Алексея Учителя "Матильда". Будет ли создана министерством некая комиссия, определяющая уровень российского кино? На эти вопросы ответов пока не предвидится.