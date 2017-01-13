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Стоит ли бояться числа "13"

Фото: GLOBAL LOOK press
А вы знаете, что такое "параскаведекатриафобия" или "фриггатрискайдекафобия"? Этими сложными, трудно выговариваемыми терминами называют иррациональный страх людей перед пятницей 13-го числа.
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Некоторые граждане относятся к этому настолько серьезно, что, например, отказываются селиться на тринадцатых этажах гостиниц, и поэтому в некоторых странах в отелях после двенадцатого этажа сразу следует четырнадцатый. Достаточно взглянуть на календарь, чтобы понять, сегодня Dni.Ru обратятся к истокам этого популярного суеверия и поведают его историю.

Откуда же появилось это суеверие? Самой распространенной версией является легенда о проклятии, наложенном последним великим магистром ордена тамплиеров Жаком де Моле перед его казнью. 13 октября 1307 года, в пятницу, король Франции Филипп IV отдал распоряжение арестовать членов ордена тамплиеров, которых впоследствии обвинили в следовании еретическим учениям и богохульстве. Многих из арестованных пытали, а затем казнили. Через семь лет на острове Сите состоялась казнь последнего Великого магистра ордена Жака де Моле и Командора Нормандии Жофруа де Шарне, они были заживо преданы огню.  По некоторым сохранившимся свидетельствам, перед смертью Жак де Моле метнул проклятие в сторону присутствующего на казни короля и весь его род.

Фото: wikipedia.org

Данная история получила свое отражение в художественных произведениях различных писателей. Например, Мориса Дрюона или нашумевшего в свое время со своим "Кодом да Винчи" Дэна Брауна. Однако ученые отмечают, что эта легенда вряд ли достоверна. Суеверия относительно несчастливого числа 13 и "плохой" пятницы по отдельности существовали и ранее, а слились они воедино гораздо позже, где-то на рубеже XIX и XX веков.

Впервые понятия "пятницы" и числа "13" в контексте несчастья, хотя и здесь не в качестве монолитного понятия, упоминаются рядом в 1869 году, в биографии выдающегося итальянского композитора Джоаккино Россини, который умер в пятницу 13 ноября 1868 года. В тексте было отмечено, что Россини считал пятницу неблагоприятным днем, а тринадцать – числом неудачи.

Английский "Словарь выражений и крылатых слов" Бревера, изданный в 1889 году, содержит обособленные статьи и о числе, и о дне недели, но единого, монолитного понятия там не прослеживается. В массовом сознании сочетания этих двух "несчастливых" признаков просто логически приводили к выводу, что вероятность чего-то нехорошего еще более увеличивается.

В 1907 году увидел свет роман "Пятница, тринадцатое", который написал финансист Томас Лоусон. Произведение рассказывает о работе фондовой биржи, где предприимчивые воротилы играют на суеверных страхах людей перед этим днем недели и числом. Роман тогда получил достаточно широкую известность, а его название пошло в народ. Уже в 1908 году в газете New York Times вышла статья с подзаголовком "Пятница 13-го не пугает сенатора Оуэна". Некоторые исследователи полагают, что написание без запятой свидетельствует о том, что это было не просто указание на число и день недели, а именно использование устойчивого выражения.

Ну а уж в современности прочные позиции в культурном обиходе "Пятница, 13-е" заняла благодаря вышедшему в 1980-м году одноименному фильму-ужастику, повествующему о нелегких трудовых буднях паранормального серийного убийцы, расхаживающего в хоккейной маске и кромсающего непутевых пионервожатых. История получила множество продолжений в виде фильмов, литературных произведений и комиксов, получив тем самым прописку в массовом сознании.

В итоге люди стали относится к "неудачному" сочетанию даты и дня недели слишком серьезно, всеми силами стараясь ее избегать: в зданиях "отсутствуют" тринадцатые этажи, в самолетах ряда авиакомпаний нет тринадцатых рядов кресел.

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde

Психотерапевт Доналд Доссей придумал термин "параскаведекатриафобия", составив его из греческих слов "пятница" и "тринадцать". Специалист подшучивал, что данное название – отличная терапия:  достаточно произнести термин без запинки несколько раз, и все страхи улетучатся сами собой.

Страхи людей приобрели вполне осязаемый характер. Так, согласно некоторым исследованиям, в "нехороший" день, опасаясь возможных неприятностей, многие целенаправленно минимизируют свою активность, что только в экономике США оборачивается потерей сотен миллионов долларов всего за эти сутки.

Как бы то ни было, в нашей стране данное суеверие распространено мало, и это хорошо. Как говорится, каждому достается по вере его, и не стоит плодить в своем сознании дурные приметы. Они всего лишь принесу тревогу и дискомфорт, а настрой на неудачу может стать причиной совершения реальных ошибок. Лучше обратиться к культурному опыту Китая и Италии, где число 13 традиционно считается счастливым.

Автор: Василий Ручкин13 января 2017, 13:50

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