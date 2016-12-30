Лучшие катки Москвы

У природы нет плохой погоды. Зима на пороге – да здравствуют коньки. Традиционно в Москве открываются десятки катков, которые соберут всех любителей активного отдыха. Дни.Ру рассказывают о самых интересных ледовых площадках.

Каток на ВДНХ

Время работы: с 11:00 до 23:00 (в выходные дни– с 10:00)

Цены: взрослым от 300 рублей, детям от 150 рублей

В 2014 году каток на ВДНХ был назван главным в нашей стране и попал в Книгу рекордов России благодаря своим огромным размерам и богатой инфраструктуре. В этом сезоне этот большой каток с искусственным покрытием займет более 20 000 кв. м. А если прибавить к этому инфраструктуру, то общая площадь составит 60 000 кв. м.

На льду смогут одновременно находиться 4500 человек. Любителей катания на коньках ждут широкие ледяные дорожки, которые вечером подсвечиваются яркими огнями, хоккейная коробка и детская зона. Начинающим помогут сделать первые шаги инструкторы. Также имеется "Аллея влюбленных", экстрим-парк, сцена для выступлений музыкантов и представлений. Пространство имеет комфортные раздевалки, пункты проката коньков и кафе.

Каток в Парке Горького

Время работы: с 10:00 до 23:00

Цены: взрослым от 200 рублей, льготы для отдельных категорий

B этом ceзoнe кaтoк в Парке Горького oфopмили в cтилe coвpeмeннoгo yличнoгo иcкyccтвa. Главным элементом стала восьмиметровая инcтaлляция "3acтывший фoнтaн", которая пepeливaeтcя разноцветными огнями. Внутренний стержень и внешняя поверхность "фонтана" сконструированы по принципу Шуховской башни и сети Чебышева. Вместо подвесных фонарей над ледяными аллеями размещены светящиеся геометрические фигуры, аллея искусств превращена в динамический световой тоннель из дюжины мерцающих арок. Удобный пешеходный мост соединяет Стрит-арт каток и вход в Музей современного искусства "Гараж". У гостей есть прекрасная возможность совместить культурный и спортивный досуг. По вечерам периодически проводятся вечеринки с выступлениями диджеев.

Каток "ГУМ" на Красной площади

Время работы: с 10:00 до 22:00

Цены: от 400 рублей

Что может быть лучше, чем прокатиться на коньках в самом сердце Москвы. Яркий декор, светящийся ГУМ в вечернее время придают особую праздничную атмосферу, которая поднимет настроение абсолютно всем. Лед искусственный, поэтому теплая погода катанию не помеха. Цена билетов относительно высокая, зато есть бесплатные сеансы в наименее загруженные часы: в будние с 10:00 до 16:00, в выходные с 10:00 до 13:00.

Каток в парке "Царицыно"

Время работы: с 12:00 до 22:00 в будние дни, с 11:00 до 23:00 в выходные

Цены: взрослые от 150 руб, дети до 10 лет – от 50 руб.

Каток под открытым небом в парке музея-заповедника "Царицыно" – часть столичного проекта "Русская зима". Имеется вся необходимая инфраструктура: удобные раздевалки, кафе, бесплатная парковка. В пункте проката можно взять коньки (250 рублей) без ограничения по времени использования, клюшку и шайбу (150 рублей), заточить свои коньки (250 рублей), воспользоваться услугами инструктора. Площадь катка: 10000 м2.

Каток в Сокольниках

Время работы: с 10:00 до 00:00

Цены: взрослые от 250 рублей, детям и студентам скидки

Каток "Лед" находится на Фестивальной площади парка "Сокольники". Его заливка не зависит от погодных условий: имеется специальный механизм "наращивания" льда. Площадь – 5 300 м², есть два пункта аренды спортивного инвентаря. В вечернее время суток бортики катка подсвечиваются неоновыми цветами, а медиафасад переливается оттенками, имитирующими "северное сияние". Концепция этого сезона под названием "Рок-каток" – танцы и музыка. Площадка декорирована двухметровой гитарой, на часть поверхности льда краской нанесены специальные полосы, катаясь по которым, горожане смогут выучить танцевальные движения в стиле рок-н-ролл. Звучат тематические подборки: День Элвиса Пресли, День группы Nirvana и так далее. По выходным дням настроение гостей поднимают аниматоры и приглашенные музыкальные коллективы. На "Льду" проходят занятия групп детского центра "Смекайка" по фигурному катанию, на которых малыши в возрасте от 4-х лет могут приобрести первые навыки под контролем опытных преподавателей.

Каток в Коломенском

Время работы: с 10:00 до 00:00

Цены: взрослые от 150 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

Открытый каток в Коломенском, берущий свое начало еще в XIX веке, один из старейших в Москве. Он находится на Ярмарочной площади, площадь составляет 3000 кв м. Имеется вся необходимая инфраструктура: теплая раздевалка, камеры хранения, кафе, прокат. Гости смогут прокатиться по хорошему, ровному льду, послушать приятную музыку, заняться активным отдыхом и пообщаться с друзьями.

Открытый каток в "Парке Легенд"

Время работы: с 09:00 до 22:00 (понедельник – выходной день)

Цены: взрослым от 300 рублей, в стоимость входит посещение Музея хоккея

Первая в России профессиональная ледовая арена, которая по своим техническим характеристикам полностью соответствует всем требованиям КХЛ, стала общедоступной площадкой для главной зимней забавы – катания на коньках. Заливкой льда здесь занимаются специалисты Чемпионата мира по хоккею, а размеры площадки (30х60 метров) соответствуют регламенту Континентальной хоккейной лиги.

Массовые катания будут прерываться только на хоккейные баталии. А для простых любителей погонять с шайбой в расписании катка предусмотрены специальные часы. Расписание работы катка дополнено насыщенной развлекательной программой: вечеринками с живой музыкой от модных диджеев Москвы, мастер-классами для детей и родителей с возможностью покататься в полной хоккейной экипировке, уроками фигурного катания, встречами с легендарными хоккеистами, выступленими чирлидеров и артистов, а также розыгрышами подарков.