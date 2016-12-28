Как заработать на путешествиях

Агентство путешествий OneTwoTrip объявило конкурс на вакантную должность мечты. Директор по отдыху – человек, в обязанности которого входит "правильный отдых".

Идеальный кандидат должен будет делиться с путешественниками различными советами, лайфхаками и секретами отдыха. И, разумеется, демонстрировать отпуск мечты своим собственным примером.

"Обычный человек, планируя поездку в незнакомую страну, часто испытывает стресс: неизвестно, где остановиться, что посмотреть и как отдохнуть, чтобы потом не было жаль потраченного времени. Так что отдых и путешествия вполне могут быть серьёзной работой: нужен эксперт, который покажет нам, как это делать качественно и со вкусом. Поэтому мы ищем амбициозного и талантливого человека, который будет регулярно по нашим заданиям летать в командировки в разные точки планеты, составлять подробные планы отдыха и делиться лайфхаками", – пояснили в HR-службе OneTwoTrip.

Что же нужно, чтобы попасть на работу мечты? Во-первых, вы должны быть коммуникабельным. Так, будущий работодатель обязательно проверит вашу активность в социальных сетях. Английским языком нужно владеть свободно. Не забудьте про действующий загранпаспорт. И на этом, пожалуй, все.

Обязанности простые: путешествовать по заданиям OneTwoTrip, активно участвовать в разработке маршрутов, придумывать различные флешмобы, конкурсы и другие приятные бонусы для клиентов OneTwoTrip и компаний-партнеров. Разумеется, в личном блоге необходимо будет постоянно делиться свежими впечатлениями. Зарплата у директора путешествий весьма и весьма достойна – 150 тысяч рублей в месяц. Но это еще не все. Ежемесячно вы будете получать "командировочные" на путешествия в размере 250 тысяч рублей.

Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь с условиями. Последний день подачи заявки – 28 февраля 2017 года. Имя директора по отдыху OneTwoTrip объявит 14 марта 2017 года.