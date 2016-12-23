Путин высказался о конфликте Михалкова с Ельцин Центром

В ходе пресс-конференции президенту был задан вопрос о недавнем заявлении известного режиссера в адрес Ельцин Центра. Конфликт Михалкова с его дирекцией не утихает уже третью неделю.

В ходе сегодняшней пресс-конференции журналистка одного из екатеринбургских изданий попросила Владимира Владимировича прокомментировать недавний громкий скандал вокруг режиссера Никиты Михалкова. Его критика в адрес Ельцин Центра вызвала возмущение многих известных лиц. Президент ответил, что недавно лично встречался с Никитой Сергеевичем, Валентином Юмашевым и Татьяной Дьяченко.

"В том, что разгорелась такая дискуссия, ничего особенного здесь нет, – заявил Владимир Владимирович, – всегда кто-то придерживается более либеральных взглядов, а кто-то – более консервативен". Путин подчеркнул, что на встрече с Михалковым он пришел к выводу: многие вопросы действительно требуют повышенного внимания, а именно те, которые связаны с подачей информации об истории современной России.

Президент также отметил, что в условиях нынешних споров об искусстве необходимо "задуматься о примирении, а не нагнетать страсти". Кроме этого, он напомнил, что уже через год состоится годовщина событий 1917 года, к которой следует должным образом подготовиться. Работа с правильной подачей информации, с сохранением нашей истории – первостепенна.

Напомним, 9 декабря Михалков жестко высказался в адрес екатеринбургского Ельцин Центра и его руководства. По мнению режиссера, Музей Бориса Ельцина способствует искаженной подаче истории нашей страны, а значит, дезинформирует молодежь.