Где российские миллионеры проведут новогодние праздники

В этому году самым популярным направлением отдыха на новогодние праздники среди российской бизнес-элиты стал французский горнолыжный курорт Куршевель. Французские Альпы обогнали по фаворита прошлого года – горнолыжку Санкт-Мориц в Швейцарии.

Предпочел Куршевель один из богатейших людей России Михаил Прохоров. На курорте он владеет шале за сто миллионов евро. Бизнесмена на каникулах ждет очень насыщенная программа. Днем Прохоров катается на лыжах по снежным склонам, а вечер он каратает в своем шикарном доме за элитным французским шампанским и изысканными блюдами.

Вместе с семьей Рождество Куршевеле встретит и глава "Русской медиагруппы" Владимир Киселев. С супругой Еленой Север и сыновьями, певцами ЮрКиссом и ВладиМиром они отдохнут в уютных шале, сообщает Life.ru.

Выбрал французский курорт и президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили. В Куршевель он отправится с женой Маргаритой, дочерью Лизой и сыном Владимиром.

Бизнесмен Зияд Манасир также проведет праздники в Куршевеле вместе с дочерью Дианой и женой Викторией. На горнолыжных трассах Диану будут сопровождать ее младшая сестра и братья.

Отметим, в прошлом году в Санкт-Морице с размахом отметил Рождество один из лидеров российской оппозиции Михаил Касьянов вместе с женой Ириной. Пара обосновалась в просторном трехэтажном шале на фешенебельной улице Via Laret.