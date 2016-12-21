C кем Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как встретит самый главный зимний праздник глава государства. По его словам, Новый год у российского лидера пройдет традиционно.

Новый год – семейный праздник. Не изменит этой доброй традиции в наступающем и президент России.

"Владимир Путин встретит праздник с родными и близкими и будет смотреть в новогоднюю ночь свое теле-обращение к россиянам", – цитирует Пескова телеканал "МИР 24".

Также пресс-секретарь главы государства рассказал о том, как Путин готовится к пресс-конференциям (ближайшая запланирована на 23 декабря). Он отметил, что готовится президент очень внимательно. "Мы, конечно, привлекаем к подготовке все министерства, все ведомства. И все очень лаконично представляют соответствующие справки, аналитические материалы президенту. И он весьма скрупулезно все это вычитывает", – сообщил Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что этот процесс длится несколько суток и "держит серьезно в тонусе многих министров, которые в эти дни сидят у телефонов".

По поводу ожиданий Кремля от избранного президента США Дональда Трампа Песков отметил, что они направлены на "больший конструктивизм". "То есть мы не ожидаем, что нам удастся решить все проблемы, мы не ожидаем, что Америка в одночасье откажется от расширения НАТО или от приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Мы не ожидаем, что в одночасье будут сняты санкции, и мы не ставим этот вопрос. Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем это вопросом нашей повестки дня", – заявил Песков.

Также он напомнил, что на данный момент с США практически все уровни диалога находятся в замороженном состоянии. "Мы не общаемся друг с другом. Или делаем это минимально", – резюмировал представитель Кремля.