Матвиенко собирает по 4 тысячи на корпоратив

Верхняя палата парламента отметит наступление Нового года фуршетом с шампанским и концертом "Хора Турецкого". Корпоратив пройдет после пленарного заседания Совета Федерации 23 декабря.

По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, шампанское сенаторы оплатят сами. А концерт музыкальный коллектив решил преподнести им в подарок.

"Мы обсудили с коллегами этот вопрос, нужно ли нам поздравить друг друга с наступлением праздника с бокалом шампанского. Все решили, что нужно", – цитирует Матвиенко РИА Новости. На новогодний фуршет сенаторы скинулись по четыре тысячи рублей.

Отметим, в прошлом году они сдавали по три тысячи рублей, члены Госдумы – по пять тысяч. Напомним, 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента сами решат, устраивать им новогодний праздник или нет. Он отметил, что ему неизвестно о корпоративах, которые пройдут в администрации.

Как писали Dni.ru, стоимость новогоднего корпоратива "Роснано", который прогремел в 2015 году на всю страну благодаря скандальному высказыванию главы корпорации Анатолия Чубайса о том, что у фирмы "очень много денег" и обещанию выплатить всем сотрудникам по двойной премии, составила 3,3 миллиона рублей. За движением средств проследила Счетная палата России.

Чубайс полностью компенсировал расходы на организацию новогоднего праздника компании. Деньги предприниматель перечислил на счет корпорации спустя два дня после мероприятия.