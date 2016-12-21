Звезда "Неудержимых" хочет переехать в Россию

Извсетный актер Дольф Лундгрен заявил, что намерен переехать в Россию, "если в Америке станет хуже". Такими планами актер поделился в интервью Риа Новости.

Лундгрен приехал в Москву на компьютерный фестиваль, чтобы представить модели шведских танков для игры World of Tanks. Как сообщает Lenta.ru, результатами предвыборной кампании США Дольф не очень доволен. Актер убежден: Дональд Трамп не совсем тот человек, который на должном уровне сможет руководить государством.

"Я, конечно, в политике не эксперт, но ваш президент Владимир Путин собран, спокоен, он зрелый политик, и у него всегда есть план" – сказал актер, а также признался, что в случае ухудшения политической обстановки в штатах он готов задуматься о переезде в Россию. По мнению Дольфа, Москва– один из самых красивых городов на земле. "Москва, Париж, Лондон.." – так актер перечислил все свои самые любимые столицы.

Слава пришла к Лундгрену в 1985 году – после выхода на экраны четвертой части боевика Сильвестра Сталлоне "Рокки", в которой актеру досталась роль советского боксера Ивана Драго. На протяжении всей своей карьеры Дольф снялся более чем в 50 кинолентах, среди которых "Каратель" Марка Голдблатта, "Неудержимые" Сталлоне, "Универсальный солдат" Роланда Эммериха.

Несмотря на американское гражданство, актер никогда не забывает, что по происхождению он швед, в то же самое время считая себя "человеком мира". Помимо блестящей актерской карьеры, Лендгрен добился успеха и в других областях. Так, в начале 80-х он получил степень магистра химического машиностроения, становился чемпионом Австралии по Кекусинкай (Прим. Ред. – стиль карате), был капитаном Олимпийской сборной США по пятиборью.