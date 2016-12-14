Процедура Plasmolifting™ преодолела миллионный рубеж

Миллионная процедура омоложения по уникальной технологии Plasmolifting™ прошла в уфимской клинике "Софитэль". Юбилейную инъекцию в торжественной обстановке сделала сертифицированный тренер компании "Плазмолифтинг", директор клиники Эльза Газизова.

Плазмолифтинг – разработанный российскими учеными метод безоперационного омоложения. Его освоили более восьми тысяч врачей в 11 направлениях медицины, сама технология представлена в 18 странах. Однако миллионную процедуру было решено провести в России, в родном городе одного из разработчиков технологии – Уфе.

"Я являюсь тренером компании "Плазмолифтинг" пять лет. Горжусь тем, что именно в Уфе, в нашей клинике прошла миллионная процедура. Я сама внедряла технологию, много экспериментировала. Мои усилия дают результаты: работает сарафанное радио, приходит большое количество пациентов, среди которых немало мужчин. Люблю плазмолифтинг за простоту исполнения и сочетаемость с другими процедурами", – рассказывает директор клиники "Софитель" Эльза Газизова.

Миллионным счастливым пациентом стала Юлия Красильникова, известная как beauty-блогер Инамора. В честь торжественного события Эльза Газизова вручила "юбилейной" пациентке сертификат на курс косметологических процедур Plasmolifting™ и крем Plasmolifting™.