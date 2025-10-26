Красивые книги для красивой осени: смотрим лучшие новинки

Не знаете, с чего начать свою осень? Начните с новых книг! Собрали для вас самые интересные книжные релизы последних месяцев: разные по жанрам, но одинаково интересные.



Наталья Тимошенко – Последнее отражение

Воровка Лу приходит в себя в заброшенном сарае, связанная и с ясным ощущением, что неприятности — это еще мягко сказано. Когда ученый-историк предлагает ей решить ее проблемы за одну "маленькую" кражу, выбора почти не остается. Мистический детектив с дерзкими героями, острым сюжетом и запутанным расследованием. Если вы любите атмосферу древних заговоров, динамичные повороты и героинь, жестко иронирующих над судьбой — эта книга вам подойдет.



Тамара Крюкова – Усмешка музы

Марк потерял дар: книги, что раньше рождались как откровения, теперь не даются. В личной жизни разрыв с любовью всей жизни; шесть лет счастья обрываются ссорой. В самый тяжелый момент появляется она — незнакомка с загадочным именем Муза. Кто она — случайность или посланница судьбы, готовая вернуть ему письмо гения? Тонко, эмоционально и не без жесткой правды о том, что настоящая муза иногда сидит рядом и ждет, пока мы вспомним ее имя.

Татьяна Устинова, Павел Астахов – Зигзаг у дачи

Судья Елена Кузнецова на пороге новой жизни: впереди свадьба с амбициозным бизнесменом. Но в этот глянцевый план врывается беда совсем рядом: сестра Елены, Натка, продает дачу — и оказывается жертвой циничной схемы. Новый хозяин, прикрываясь "родовым гнездом", отбирает у соседей дом и землю. Это просто спор о недвижимости? Или тщательно продуманный удар по слабым?

Дарья Дезомбре – Дочь поэта

Специалист по романтической поэзии XIX века, аспирантка Ника, получает подработку: стать литсекретарем у знаменитого поэта. В уединенной даче на берегу Финского залива она входит в его домашний круг, но идиллия рушится: поэт внезапно умирает. Сын покойного подозревает худшее и нанимает Нику, чтобы под видом разбора архивов она докопалась до истины. Но что, если каждый из домочадцев хранит мрачные секреты и имеет веский мотив? Со временем у Ники появляется все больше вопросов…



Татьяна Полякова, Анна Полякова – Племя Майи

Обычная жизнь Майи рушится в один миг, когда на почту приходит загадочное послание: "Я знаю, кто убил твоего отца". А затем — звонок от нотариуса, сообщающего о неожиданном наследстве от совершенно незнакомого мужчины. Девушка, все 29 лет считавшая себя ребенком случайной связи, теперь вынуждена окунуться в тайны своего происхождения. Правда о настоящей семье Майи кроется гораздо ближе, чем она думает, и оказывается куда опаснее, чем можно было представить.



Роман Папсуев – Третий взгляд и другие истории

"Сказки Старой Руси" Романа Папсуева переосмысляют знакомый с детства фольклор, чтобы открыть его заново: крутое приключение вместо морали под занавес, живые герои вместо картонных картинок, древняя магия, что прячется в ряби болот, в шепоте ельника и огнях городских ярмарок. Вы думали, что знаете эти истории? Белосветье докажет обратное.



Лана Барсукова – Запасные крылья

Одна роковая пауза делит жизнь на "до" и "после", а встреча со шаманкой приносит странный дар, от которого нельзя отмахнуться. Пружина той трагедии сжимается — и годы спустя выстреливает. Москва, наши дни: Лара устала от одиночества. Ей обещает помощь Руслана. За ее спиной — силы, что переплетают чужие судьбы. Когда воронка судеб закручивается сильнее, становится ясно: далекое всегда рядом.



Маша Трауб – Кризис чужого возраста

Кризисы бывают чужими — а попадают точно в нас. "Кризис чужого возраста" Маши Трауб — сборник историй, где рядом уживаются грусть и смешинки, жизнь и ее послевкусие. Здесь родные не всегда близкие, незнакомцы становятся родными, а повседневность вдруг щелкает — и узнаешь себя. Тонкая ирония, внимательные детали, хрупкая честность — тот самый голос, с которым хочется идти по двору памяти и заглядывать в каждое окно.

Людмила Мартова – Круиз на краю бездны

Таисия, только что защитившая кандидатскую и оставшаяся без жениха, отправляется в круиз и сразу попадает в водоворот встреч и тайн. На палубе всплывает старый знакомый, под палубой — чужие секреты, а вокруг Таисии один за другим случаются загадочные смерти. Случайность? Или чей-то холодный расчет, замаскированный под речные закаты и шум волн? Новый роман Людмилы Мартовой — это узнаваемый стиль автора и сильная женская героиня.

Мария Воронова – Сестра молчания

Жизнь упорно держится за свет: врачи вытаскивают людей из небытия, парторг скрепляет разрозненные судьбы, следователи отвечают на просьбы. Лишь Элеонора Воинова, бывшая княжна Львова, не находит покоя. И тут появляется Павлова — молодая парторг, кавалерист в юбке и человек с теплом в голосе. Вместе они учатся жить на острие. Две женщины, два характера, одна дерзкая попытка выстоять. Хватит ли смелости перебороть страх и переиграть систему — или цена окажется выше, чем можно вынести?

Анна Литвинова, Сергей Литвинов – Смерть в изумрудных глазах

Дом—работа—собаки—повтор. Но одна случайная встреча с музыкантом-неудачником раскачивает ее тихий мир. А журналист Дима Полуянов едет в Мурманск за социальным очерком и попадает в холодный коридор тайн. Все ниточки тянутся к цепи жестоких преступлений. И именно неприметная грумер Прасковья неожиданно оказывается в центре паутины…

Наталья Харитонова – Город серых цапель

Город, полный тайн, сталкивает Наталью с давним страхом — не повторить проклятие, что веками оставляло женщин ее рода одних. Сумеет ли она разорвать невидимую петлю, наладить связь с дочерью и, не оглядываясь на чужие судьбы, выбрать собственную? Плес знает ответы — но открывает их только тем, кто осмелится слушать сердце.

Анна Теплицкая – Нино и ее призраки

Она живет на Фонтанке — муж-полковник, двое сыновей, любовник и бесконечная усталость, которую не смоешь шампанским. В кабинете гипнотерапевта Нино ныряет в глубины памяти, где реальность и фантазия переплетаются узлом. Это драма любви и психологический эксперимент, горячее путешествие по богемному, порочному Петербургу. Роман смелый, яркий, неповторимый: хлесткий сарказм, сокровенные желания и право быть собой — той самой, полноценной.

Ольга Володарская – Завещание свергнутой королевы

Ее называли Белой Королевой — и не только за безупречную игру. Дважды чемпионка СССР по шахматам, полуфиналистка мирового первенства, Белла Григорьевна умела ставить мат без обсуждений. Сегодня она нелюдимая старуха, предмет сплетен подъезда. Но прошлое не желает тихо спать: человек, который когда-то сверг ее с пьедестала и разбил сердце, возвращается, чтобы открыть тайну… или поставить последний, смертельный мат?

Анна Князева – Не жди меня долго

Анна Стерхова получает приглашение на фестиваль "Тихоокеанские хроники", и простая поездка на край карты превращается в гонку со временем. Встреча с журналисткой запускает цепь событий: убийство знаменитого режиссера Воронина странным образом тянет нитями к исчезнувшему океанографическому судну и таинственной гибели тридцатилетней давности. Теперь Анна распутывает клубок предательств, забытых имен и опасных компромиссов…

Бернар Вербер – Вальс душ

Они ищут друг друга сквозь века — от каменного века до кибербудущего — чтобы наконец встретиться в настоящем. Но злой рок снова и снова меняет правила: чтобы выжить перед лицом Апокалипсиса, героям предстоит нырнуть в собственные прошлые жизни и найти там ключ к спасению. Новый роман от автора "Империи ангелов" — это остросюжетное путешествие во времени.

Серафина Нова Гласс – На тихой улице

Кора уверена: муж ей изменяет, и теперь охотится за правдой. В подмогу — Пейдж, лучшая подруга с биноклем и убежденностью, что кто-то из соседей причастен к гибели ее сына. А по другую сторону дороги живет Джорджия, чувствующая себя в доме, как в золотой клетке. Когда их судьбы пересекаются, иллюзия рая трескается. Идеальный район идеален во всем… кроме соседей.

Серафина Нова Гласс – Пустая комната №10

Номинант "Эдгара"-2025 и один из самых ожидаемых триллеров года. Добро пожаловать в "Платаны" — жилой комплекс, где стены слышат больше, чем жильцы. Анна теряет мужа и в его бывшей мастерской она ищет правду. А Касс ради выживания готова переступить черту — но у "Платанов" свои правила. Когда пути Анны и Касс пересекаются, игра начинается: ложь дорожает, соседи смотрят, а в темных коридорах шевелятся ответы, которые страшнее вопросов. Добро пожаловать домой.

Чжу Миньчуань – Субъекты безумия

Она приходит в участок каждое утро: “Меня убили. Снова.” Полицейские смеются, пока она не приносит портрет убийцы — собственное лицо. В базе она числится пропавшей уже полгода. Психиатры Чэнь Путянь и Ян Кэ привыкли распутывать безумие быстрее следователей, но этот узел тянется за грань привычной логики. Что, если память способна подделывать реальность не хуже преступника?

Чжу Миньчуань – Симптомы затмения

Вы уверены, что реальность прочнее сна? Чэнь Путянь и Ян Кэ — психиатры, которые имеют дело с самыми запутанными случаями. Их отправляют в школьный центр помощи, где одна девушка погибла, а другая уверена: подруга жива. Вот только у свидетельницы — "память золотой рыбки": мир стирается каждые несколько часов, а в ее календаре застрял май, один и тот же день, снова и снова.