Бойкот Думы и молодость Венедиктова

Все авторы

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Четверг 22 марта
Лента новостей
18:39
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
18:39
К чему снится покойная бабушка
18:03
Меланья Трамп устала быть первой леди
17:39
На "Селигерской" появится крупный транспортный узел
17:24
Чем заманили в Дубай выпрыгнувшую из окна российскую модель
17:15
Россию захлестнет эпидемия бородавок
16:46
Собчак выбрала для дружеских посиделок неприлично дорогое платье
16:23
На салатовой ветке метро появятся две новые станции
16:05
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
16:03
Футбольным фанатам разрешили мыться на вокзалах
15:55
Синоптики назвали дату начала весны в Москве
15:52
Группа Вагнера вновь помогла сирийским войскам
15:46
Госдума активно взялась за реализацию послания президента
15:46
"Убирать физически": опубликован план Савченко по ликвидации лидеров Украины
15:27
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
15:19
Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова
15:14
Как Солнцев в постели ласково называет престарелую любовницу
15:04
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках
15:03
Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах
15:00
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
14:56
Бдительные россияне бесят сотрудников ГИБДД
14:47
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога
14:34
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
14:30
Елизавета II назвала невестку порочной женщиной
14:27
Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
14:18
На свалке в Ленинградской области нашли труп младенца
14:07
Володин: Госдума открыта к работе с журналистами
14:04
Максакова стала жертвой жуткого пророчества
13:59
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
13:55
Скандал с отравлением детей в Волоколамске дошел до президента
13:55
Под Петербургом грузовик протаранил автобус с пассажирами
13:46
12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем
13:45
При взрыве в Чехии погибли шесть человек
13:39
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
13:36
Драматические подробности оголтелой стрельбы пьяного Витаса
13:23
Диетолог объяснил смертельный вред свежевыжатых соков
13:23
Российским старикам поднимут пенсии на 10 млрд
13:16
В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины
13:10
Где купить лучшие товары по доступным ценам
12:59
Крупный пожар в ирландском отеле сняли на видео
12:57
Беременная Лобода: Нервы сдают
12:57
"Как бомж": Отца богатой Бузовой обругали за бедный вид
12:51
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
12:45
Опубликован список самых надежных банков в России
12:42
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона
12:41
Дональд Трамп превратил свое поместье в дешевый мотель
12:29
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
12:16
Летучую унизили перед ставшей матерью 55-летней Дапкунайте
12:15
Россиян травят поддельными сырами
12:11
Пилот завел остановившийся двигатель в нескольких метрах от земли (видео)
11:57
Спасение кошки после двух дней в ловушке попало на видео
11:51
Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова
11:48
Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах
11:26
"Агент Кремля" напугал Порошенко во время рукопожатия
11:21
Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки
11:08
53-летняя Азиза побежала к врачу с интимной проблемой
11:03
Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире
10:57
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
10:53
Бандиты в масках ограбили аптеку под Москвой
10:47
"Бомбившие" Россию подлодки США пострадали от секретного оружия Путина
10:34
Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
10:06
Иностранные туристы штурмуют Россию
10:06
Появилась неожиданная версия отравления Скрипаля
09:50
Народ в ужасе от странного ритуала с ребенком Рапунцель из "Дома-2"
09:46
На Ямале двух детей завалило снегом с крыши
09:38
НАТО бросило косточку верному Порошенко
09:25
Опубликовано видео смертельного наезда беспилотника Uber на женщину
09:08
У преследуемого правосудием Панина больше нет сил
09:06
Видео с "угрожающей" Воробьеву девочкой из Волоколамска стало хитом
09:03
Фруктовые соки признали смертельно опасными
08:45
При пожаре на юге Москвы погиб человек
08:37
Для россиян хотят увеличить основной налог
08:34
Лондон решился на новую подлость в войне с Москвой
08:32
Молодой муж – Лолите Милявской: Мне так тебя все время жалко
08:27
Под Тверью пассажирский поезд сошел с рельсов
08:08
Трамп объяснил скандальное поздравление Путина
08:00
Опровержение
08:00
Опровержение
23:16
Союз журналистов Москвы осудил решение РБК
22:50
В Госдуме заявили о попытке давления на депутатов
22:10
Витас открыл стрельбу и спрятался от полиции
21:59
Назло России: Украина поставила на себе крест
21:52
Лазарева сообщила о смерти в семье
21:50
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
21:42
В Британии совершен теракт против россиян
21:39
Волочковой досталось за вульгарный вид 12-летней дочери
21:17
"Спасите меня": измученный Краско молит о помощи
20:58
В Москве частично обрушилось здание
20:55
Собчак в "интересном" положении ищет в крови яд
20:20
Как Загитова умудрилась проиграть "престарелой" ученице Мишина
20:07
Безумные регионы: в Ростове упавшая от ветра ветка убила девушку
19:53
"ЕР" поможет доработать новый школьный стандарт по литературе
19:45
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
19:16
К чему снится змея
18:57
31-летняя фигуристка утерла нос молодой чемпионке Загитовой
18:52
Долина показала роскошную грудь на юбилее Резника
18:21
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
17:58
Бузова прилюдно поставила на колени предателя Тарасова
17:38
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли
17:36
Почему послы устроили демарш против МИДа по делу Скрипаля
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
Блоги

Бойкот Думы и молодость Венедиктова

Алексей Венедиктов и Леонид Слуцкий. Фото: Dni.Ru
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Когда к тебе в кабинет приходит журналистка BBC – британской государственной радиовещательной корпорации (не монгольской, не китайской, не белорусской, а британской! государственной! корпорации) и говорит, что хочет интервью без микрофона, а потом выпроваживает из твоего депутатского кабинета твою помощницу, надо быть совсем тупым, чтобы не понять, что с тобой хотят сделать и какие у этого могут быть последствия. Поэтому, в очередной раз повторю свою позицию по поводу депутата Слуцкого. На мой взгляд он должен быть наказан хотя бы за то, что дурак.
прочитано 643 раза

Теперь о бойкоте Думы со стороны некоторых прозападных изданий. Тут простая история. Никто из тех, кто занимается бойкотом, а если я ничего не пропустил, то это Эхо Москвы, Коммерсант, РБК и RTVI – никто не требует, чтобы Дума ввела новые правила общения депутатов с журналистами. Все как один требуют голову Слуцкого. То есть вместо того, чтобы требовать обеспечения общения с депутатами под запись, под камеры и в присутствии кого-то из аппарата Думы, что исключило бы даже возможность попытки каких-либо домогательств, они требуют, чтобы наказали конкретного депутата. И явно рассчитывают на то, что в случае успеха операцию можно будет повторить столько раз, сколько им будет нужно. Они не ищут решения конкретной проблемы, им нужно использовать конкретную проблему для решения конкретной политической задачи. Собственно ради этого они и держали запись со Слуцким в резерве в течение года.

Если эти СМИ думают, что у них получится информационная блокада Думы, то они сильно ошибаются или давно не смотрели на свои собственные рейтинги. Считать себя влиятельными вершителями дум – это круто, но реальность немного другая. А если информация о Думе все равно будет публиковаться в этих СМИ, но информацию они будут получать из вторых рук, то в общем-то получается, что сами эти СМИ, по большому счету, никому не нужны.

Леонид Слуцкий. Фото: GLOBAL LOOK press

И еще пару слов о журналистах и медийщиках, которые решили публично продемонстрировать моральные принципы на фоне Слуцкий-гейта. В качестве примера возьмем госпожу Канделаки, очень известного российского медийщика, которая в длинном и очень эмоциональном тексте сравнила предполагаемое поведение депутата Слуцкого с поведением "дедушки-педофила".

Понимаю эмоции госпожи Канделаки, но не понимаю почему у нее такие двойные стандарты. Мне интересно, куда она прячет свою высокую, чистую и прекрасную мораль, когда общается, можно даже сказать близко и по-дружески, с господином Венедиктовым, о половых похождениях которого рассказывают все кому не лень. Да, впрочем, и он сам рассказывает, совершенно не стесняясь некоторых эпизодов своей преподавательской карьеры.

Тина Канделаки. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Если у кого-то память отшибло, то могу напомнить фрагмент его интервью Познеру:

"Познер: Вы знаете, в том же журнале вы говорите: "Секс с ученицами? А что тут такого? Со старшеклассницами – это в школе обычная история. Не могу сказать, что я пользовался бешеным успехом, но романы случались. Это были романы, которые включали в себя иногда и секс". Вы, конечно, понимаете, что если б вы сказали это публично в любой западной стране, в том числе и в США, и были бы учителем, на следующий день вас бы уволили.

Венедиктов: Так я же здесь. Я же не в западной стране".

Так как? Бойкот Венедиктову? Или романы со школьницами при служебном положении учителя – это нормально, госпожа Канделаки? Аналогичный вопрос госпоже Фельгенгауэр, которая вышла на пикет перед Думой, я задавать не буду, потому что она работает на Эхо Москвы, и там все понятно. Ну, а в чем Тина Канделлаки зависит от Алексея Венедиктова? Почему господин Венедиктов любим и рукопожатен для всех тех, кто сейчас так картинно заламывает руки и высказывается в поддержку этого демарша? К сожалению, это риторический вопрос. 

Алексей Венедиктов. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov

И последнее. Господа либеральные и псевдопатриотические журналисты, если вы хотите иметь право быть моральными авторитетами в российском обществе, выносить моральные суждения и вообще, чтобы никто не смеялся, когда вы что-то говорите о морали, то начинать нужно не с депутата-дурака, а с самих себя. Посмотрите в зеркало, вдруг вы заметите, что из него на вас глядит старик, который совращал школьниц, и считает это нормальным.

22 марта 2018, 16:26

комментарии

Политика

Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона
"Агент Кремля" напугал Порошенко во время рукопожатия
НАТО бросило косточку верному Порошенко

Шоу-бизнес

Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!
Жасмин готовится к худшему
Как Солнцев в постели ласково называет престарелую любовницу
Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах

Проишествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами

Примадонна призналась, что ей уже трудно дышать и ходить
Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки

Узнав о страшном диагнозе, певица испугалась за сына
Шоу-бизнес

Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах

Голливудская дива обеспокоила фанатов своим видом
Шоу-бизнес

Как Солнцев в постели ласково называет престарелую любовницу

Фрик из "Дома-2" рассказал о будущей жене

Гороскоп

Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Как Загитова умудрилась проиграть "престарелой" ученице Мишина
Уткин публично унизил Дзюбу
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги

Регионы

Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
Безумные регионы: в Ростове упавшая от ветра ветка убила девушку
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru