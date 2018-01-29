Сезонное очищение кожи лица

Специалисты во всем мире уверены: поздняя осень и зима – лучшее время для очищающих процедур, ведь именно в холодный период года наша кожа защищена от яркого солнца и пыли.
На сегодняшний день косметические марки и салоны красоты предлагают нам множество отшелушивающих средств и процедур: скрабы, пилинги, гоммажи или эксфолиант. Как не потеряться в многообразии тюбиков и выбрать идеальное средство?
- Пилинг – это процедура очищения кожи от мертвых клеток. Пилинг – это процесс. Сама я предпочитаю очень щадящие варианты. Понимаю, что нужно отшелушивать роговой слой, ведь кожа взрослого человека не так легко избавляется от чешуек. Однако, роговой слой – это и защита. В свое время я перепробовала разные пилинги: механический броссаж, поверхностный пилинг фруктовыми кислотами с самой низкой концентрацией AHA-кислоты, фитиновый пилинг, который можно делать и летом. Сейчас для меня почти все проблемы, которые обещают устранить пилинги, решают маски. Лифтинг, разглаживание морщин, устранение рубцов и пятен постакне, повышение тонуса и эластичности, сужение пор – без повреждения целостности кожи;
- Скраб – средство для механического пилинга, в составе которого есть твердые частицы крупного или мелкого помола. Скрабы подходят для нормальной и здоровой кожи. Не рекомендую использовать их, когда есть ранки или прыщики. Во-первых, кожу травмируете, да еще и бактерии от воспаления по всему лицу разнесете. Обычные скрабы, с абразивными микрочастицами натурального происхождения, чтобы убрать ороговевшие клетки и излишки жира, рекомендуют делать не чаще 1-2 раза в неделю;
- Гоммаж – более мягкое, кремовое средство для механического очищения. Гоммажи не содержат грубых частиц, поэтому, они рекомендованы обладательницам сухой и чувствительной кожи. Всегда пользуюсь именно такими средствами, после них кожа свежая, чистая и увлажненная;
- Сейчас все чаще встречаю в продаже различные эксфолианты – средства для химического пилинга в домашних условиях. Их главные компоненты – кислоты в небольшой концентрации (фруктовые и другие). Они как бы растворяют ороговевшие клетки. Эксфолианты подходят всем, но, если у вас очень чувствительная кожа, то лучше воздержаться. Я, если честно, опасаюсь пользоваться эксфолиантами без присмотра косметолога, все-таки кислоты на лице меня пугают. Не хочется выглядеть как Саманта из сериала "Секс в большом городе" после химического пилинга.