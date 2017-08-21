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Генеральские памятники

Кадр youtube.com
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Летом, как известно, писать не о чем. Жара, ничего не происходит. Изредка появляются бывают новости, скажем, как про беспорядки в городишке Шарлоттсвилль (штат Вирджиния, США), о котором ранее широкой публике ничего не было известно, а теперь все время в хронике. Там был памятник генералу Ли, воевавшему за конфедератов. Стоял много лет мирно, но вот решили его снести. Началась и в Штатах война с памятниками, почти как на Украине. Одни граждане собрались защищать мужественного генерала, грозу освобожденных и обнаглевших Джанго, другие принялись им мешать. Слово за слово – и вот уже кто-то из ультраправых подразогнался и въехал со всей дури в толпу противников, будто террорист. Раненые, жертвы, крики. Прямо майдан какой-то.
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Мер Сиэтла тоже подключился, решил снести памятники конфедератам, а заодно и памятник Ленину, который вообще был скульптурой сложной судьбы. Сносить так сносить, чего уж там. В университете Северной Каролины генерала Ли также отправили на свалку истории. Все стали смотреть на Трампа – а тот как-то примолчался. Хоть и осудил в твиттере беспорядки, но как-то вяло, а главное – обе стороны сразу. За это его ку-клукс-клан похвалил, а руководители корпораций, с виду приличные белые люди, почему-то не одобрили и не захотели больше работать при нем в специальном консультативном президентском совете. Тогда президент совет вообще распустил, поблагодарив всех за проделанную работу. У него же ельцинские методы, когда при демократии все решает самый главный демократ. А уж семейный-то совет – дочка, зять, супруга – его никогда не бросит.

Тут конечно назревает самая настоящая "цветная" революция, в том смысле, что бунтуют именно цветные, а руководство страны – все сплошь белые генералы, свято чтущие традиции.

По традиции, скажем, принято бомбить Ближний Восток, воевать с Кореей – и обычаи соблюдаются, уже идут эскадры, летят самолеты, не смешите мои "томагавки". И внутри страны тоже дисциплину наведут. А "цветные" граждане тоже вам не дети из детсада – так врежут телевизионщикам или случайным прохожим, что мало не покажется. Трамп конечно уверяет, что после беспорядков страна будет едина как никогда. Ну тут он просто мечтатель, хоть и не кремлевский.

У себя на родине американское руководство призывает не переписывать историю, а изучать ее, не ломая памятники Вашингтону и Джефферсону. А вот снаружи изо всех сил переписывает – чего стоит одна речь мистера Трампа в Польше, где Россия как-то незаметно из победителя во Второй Мировой войне стала таким же агрессором, как и Германия. И неважно кто эту речь написал, сами поляки для Трампа или он для поляков, важен результат. То есть за рубежом можно все, а как у себя забыть про память о конфедератах-рабовладельцах – ни-ни! Не моги поступиться принципами.

Фото: wikipedia.org

Или вот в мемориале, бывшем концлагере "Собибор", решили с согласия Израиля Россию из списка участников реконструкции исключить. Польша и Словакия теперь сами державы-победительницы и как-нибудь своими силами обойдутся. Мария Захарова назвала такую позицию израильтян граничащей с предательством, но принципы – вещь гибкая. Израиль же не против участия российской стороны – но если ее не будет, то он тоже не возражает. Еще Жванецкий учил – нужно, чтобы вы руководили принципами, а не принципы вами.

Историческая память – вещь наглядная. И недаром все памятники Ленину с Украины уже свинтили. Дескать, он был москаль и коммуняка, при нет украинцев угнетали прямо как негров на плантациях. А теперь европейский выбор, и назад пути нет.

В Польше уничтожают памятники красноармейцам, а особенно российско-польскому военному братству: не модно. Вот наведут с монументами порядок, в головах у граждан все прояснится и немедленно начнется жизнь по евростандарту. А так-то все Ленин мешает, то "фотографией на белой стене", то окрестности обозревает с высоты постамента.

Но если мы вернемся к нашим американским реалиям, то можно отметить, что "бесполезный идиот" Трамп постепенно превращается в "полезного идиота". Еще недавно англичане шутили, что мол Путин на личной встрече с американским лидером посмотрит, можно ли еще спасти вложения в этот актив. Потом показалось, что вложения уже не спасти — бомбежки Сирии, заварушка с северокорейцами, все указывало на то, что клиент попался агрессивный. Украинцы и прибалты радовались. Однако сейчас Дональд стал ссориться не только с РФ и Ираном, но и с Китаем и даже с собственным чернокожим народом.

Ну а крылатая фраза из старого кино "кто ж его посадит – он же памятник" стала теперь неактуальна. И памятники "сажают" – отправляют в ссылку и изгнание. Был ты боевой генерал, а теперь забронзовел и из-за тебя копья ломают.

21 августа 2017, 12:12

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