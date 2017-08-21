Генеральские памятники

Летом, как известно, писать не о чем. Жара, ничего не происходит. Изредка появляются бывают новости, скажем, как про беспорядки в городишке Шарлоттсвилль (штат Вирджиния, США), о котором ранее широкой публике ничего не было известно, а теперь все время в хронике. Там был памятник генералу Ли, воевавшему за конфедератов. Стоял много лет мирно, но вот решили его снести. Началась и в Штатах война с памятниками, почти как на Украине. Одни граждане собрались защищать мужественного генерала, грозу освобожденных и обнаглевших Джанго, другие принялись им мешать. Слово за слово – и вот уже кто-то из ультраправых подразогнался и въехал со всей дури в толпу противников, будто террорист. Раненые, жертвы, крики. Прямо майдан какой-то.

Мер Сиэтла тоже подключился, решил снести памятники конфедератам, а заодно и памятник Ленину, который вообще был скульптурой сложной судьбы. Сносить так сносить, чего уж там. В университете Северной Каролины генерала Ли также отправили на свалку истории. Все стали смотреть на Трампа – а тот как-то примолчался. Хоть и осудил в твиттере беспорядки, но как-то вяло, а главное – обе стороны сразу. За это его ку-клукс-клан похвалил, а руководители корпораций, с виду приличные белые люди, почему-то не одобрили и не захотели больше работать при нем в специальном консультативном президентском совете. Тогда президент совет вообще распустил, поблагодарив всех за проделанную работу. У него же ельцинские методы, когда при демократии все решает самый главный демократ. А уж семейный-то совет – дочка, зять, супруга – его никогда не бросит.

Тут конечно назревает самая настоящая "цветная" революция, в том смысле, что бунтуют именно цветные, а руководство страны – все сплошь белые генералы, свято чтущие традиции.

По традиции, скажем, принято бомбить Ближний Восток, воевать с Кореей – и обычаи соблюдаются, уже идут эскадры, летят самолеты, не смешите мои "томагавки". И внутри страны тоже дисциплину наведут. А "цветные" граждане тоже вам не дети из детсада – так врежут телевизионщикам или случайным прохожим, что мало не покажется. Трамп конечно уверяет, что после беспорядков страна будет едина как никогда. Ну тут он просто мечтатель, хоть и не кремлевский.

У себя на родине американское руководство призывает не переписывать историю, а изучать ее, не ломая памятники Вашингтону и Джефферсону. А вот снаружи изо всех сил переписывает – чего стоит одна речь мистера Трампа в Польше, где Россия как-то незаметно из победителя во Второй Мировой войне стала таким же агрессором, как и Германия. И неважно кто эту речь написал, сами поляки для Трампа или он для поляков, важен результат. То есть за рубежом можно все, а как у себя забыть про память о конфедератах-рабовладельцах – ни-ни! Не моги поступиться принципами.

Или вот в мемориале, бывшем концлагере "Собибор", решили с согласия Израиля Россию из списка участников реконструкции исключить. Польша и Словакия теперь сами державы-победительницы и как-нибудь своими силами обойдутся. Мария Захарова назвала такую позицию израильтян граничащей с предательством, но принципы – вещь гибкая. Израиль же не против участия российской стороны – но если ее не будет, то он тоже не возражает. Еще Жванецкий учил – нужно, чтобы вы руководили принципами, а не принципы вами.

Историческая память – вещь наглядная. И недаром все памятники Ленину с Украины уже свинтили. Дескать, он был москаль и коммуняка, при нет украинцев угнетали прямо как негров на плантациях. А теперь европейский выбор, и назад пути нет.

В Польше уничтожают памятники красноармейцам, а особенно российско-польскому военному братству: не модно. Вот наведут с монументами порядок, в головах у граждан все прояснится и немедленно начнется жизнь по евростандарту. А так-то все Ленин мешает, то "фотографией на белой стене", то окрестности обозревает с высоты постамента.

Но если мы вернемся к нашим американским реалиям, то можно отметить, что "бесполезный идиот" Трамп постепенно превращается в "полезного идиота". Еще недавно англичане шутили, что мол Путин на личной встрече с американским лидером посмотрит, можно ли еще спасти вложения в этот актив. Потом показалось, что вложения уже не спасти — бомбежки Сирии, заварушка с северокорейцами, все указывало на то, что клиент попался агрессивный. Украинцы и прибалты радовались. Однако сейчас Дональд стал ссориться не только с РФ и Ираном, но и с Китаем и даже с собственным чернокожим народом.

Ну а крылатая фраза из старого кино "кто ж его посадит – он же памятник" стала теперь неактуальна. И памятники "сажают" – отправляют в ссылку и изгнание. Был ты боевой генерал, а теперь забронзовел и из-за тебя копья ломают.