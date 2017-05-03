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Война стратегий или война за стратегию?

Фото: GLOBAL LOOK press
Павел Данилин

Павел Данилин блогер

 Российский журналист, историк и юрист, политолог, генеральный директор Центра политического анализа.
Кризис в России кончился? Очень похоже, что все экономические предпосылки и даже последствия разразившегося году эдак в 2013 кризиса мы уже как-то пережили. И сейчас гордо входим в стагнацию. Балансировать на уровне нуля (хорошо хоть, не абсолютного) – занятие мало приятное. Но что делать?
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Кто виноват, вроде как уже решено – виновато правительство. Не зря в последние дни валом валит критика как всего кабинета, так и его главы – Дмитрия Медведева. Политолог Евгений Минченко по этому поводу пишет: "Медведевская коалиция 2010-2011 годов окончательно распалась, и этот факт зафиксирован ожесточённой войной друг против друга её бывших участников. Презентация экономической программы Кудрина (и продвигающей его элитной коалиции), намеченная на май, действительно планируется как переломное событие. Видимо, мы получим в случае её утверждения список экономических игроков-локомотивов президентской кампании, а также аутсайдеров, и в отраслевом разрезе, и, если внимательно читать, вплоть до отдельных компаний". Конец цитаты. 

Интересно, что по логике Минченко, война внутри правительственной коалиции (а мы можем наблюдать ее еще и по выпадам в адрес Ткачева и Дворковича) напрямую связана с презентацией программы ЦСР в мае. И хотя с такой связкой можно не соглашаться, но общий вывод, который следует из слов политолога, вполне логичный – в отсутствие прорывных стратегий экономического развития, правительство вынуждено топтаться на месте, реагируя на текущие вызовы, и не показывая никакой не то чтобы блистательной, но мало мальски смотрибельной игры. Вся эта борьба нанайских мальчиков давно обрыдла, и в том же Минэкономразвитии как манны небесной ждут плана Кудрина, надеясь, что тот станет планом Путина.

Дмитрий Медведев. Фото: GLOBAL LOOK press/Timo Heikkala

И вот на Красноярском форуме глава Минэкономразвития заявляет, что "план развития должен быть живым документом, должен реагировать на внешние изменения и быть с обратной связью". Следом за ним выходит и Кудрин со своими идеями "помогать компаниям выходить на мировые рынки". И снова Орешкин, который говорит, что нужны дополнительные инвестиции в размере 5 трлн рублей (чуть менее 90 млрд долларов), и вот тогда сразу настанет счастье и экономический рост – 3%. Правда, где брать оные триллионы, Орешкин не говорит. Зато указывает, где их брать не надо. Не стоит их брать в резервах, а также недопустимо запускать печатный станок. Ибо будет инфляция. 

Слушаешь этих господ, и понимаешь, что так они слона не продадут. Скучно, девочки, как недавно выразился по другому поводу глава государства. И нет сомнений, что так же скучно будет и в мае, когда Кудрин то ли представит, то ли нет (последний вариант более вероятен) свою стратегию. Что предлагает Орешкин? Снимать ограничения для привлечения иностранных инвесторов. Что предлагает Кудрин? Снимать ограничения для экспансии российского капитала за рубеж. При этом ключевой вопрос – а куда приходить инвесторам, и экспансию чего именно стимулировать, остается без ответа. Беспомощная политика по отношению к внутреннему рынку становится заложницей либо цен на нефть, либо и вовсе прилета марсиан на Землю. Какова вероятность встретить на улице динозавра? На этот вопрос и Кудрин и Орешкин в унисон отвечают, как та блондинка – 50 на 50. Либо встретим, либо нет. 

Алексей Кудрин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda 

Кто будет заботиться о том, чтобы рынок внутри страны был привлекателен для иностранного инвестора? Кто будет заботиться о том, чтобы рынок внутри страны имел ресурсы для экспансии вовне? Пушкин? Или марсиане?

По поводу этих гаданий очень точно выразился Борис Титов, описывая суть экономической стратегии либеральных монетаристов: "может быть, подрастем, если повезет с нефтью. А не повезет – упадем еще сильнее". Так и будет – если не менять внутренний экономический ландшафт, то все будет зависеть лишь от цен на нефть. Та же инфляция, которая для Орешкина, Кудрина и Силуанова (двое бывших минфиновцев и один – нынешний) – священная корова, на самом деле носит немонетарный характер! Курс рубля, слабо доступный кредит, цена на нефть, монополии внутри страны, особенно на энергоресурсы, а также санкции и контрсанкции – вот что является причиной высокой инфляции того же 2015 года. Какая политика у либеральных радикалов от экономики? Срезать доходы, срезать расходы. Ну замечательно, сделали это – уже неоднократно с 2014 года. И что, где рост то? Роста нет и не предвидится, поскольку убогий и сжавшийся внутренний рынок не способен произвести ничего сверх текущего выживания. 

Как без дешевой (не выше 5% в год) ипотеки подстегнуть строительство? Вариантов нет в принципе. В результате мы видим спад на строительном рынке, многочисленные банкротства и очень печальные перспективы. То же самое, как без дешевого кредита (те же 5% и ниже) обеспечить переоборудование предприятий? Нет ответа на это у Кудрина. 

Борис Титов. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova 

В те же дни, что и события в Красноярске, в Ялте Титов презентовал свою "Стратегию Роста". Так вот, там ответы на эти вопросы есть. Во-первых, приводится сравнение стран, имевших в истории высочайшие темпы роста – Японии, Южной Кореи, Сингапура, Китая – и демонстрируется, как в ходе этого роста увеличивалось соотношение денежной массы к ВВП, ссудного процента к ВВП, а также кредитного портфеля к ВВП. Инфляция тоже приведена. И вывод, что монетарная инфляция при процессе финансового стимулирования экономики – вполне переносимая для внутренних игроков вещь. Далее – стимулирование внутреннего рынка, поддержание относительно не высокого курса национальной валюты и дозагрузка имеющихся мощностей в промышленности (через доступный кредит) позволяют выйти из стагнации. Сверху все это должно быть приправлено жестким управлением тарифной политикой естественных монополий, сдерживанием роста тарифов и даже их заморозкой на первом этапе. 

Конечно, не обойтись без облегчения правил ведения малого бизнеса. Все, что не связано с обеспечением здоровья людей (общепит и прочее), вполне может быть переведено на минимальный контроль. Патентная система. Смена идеологии контролирующих органов (отчетность не по штрафам, а по прибыльности ввернной сферы ответственности). Эти меры позволят завертеться на первом этапе маховику роста. 

И главное, что это – практически консенсусные меры. В отличие от либеральных догм, будто кредо вдолбленных в головы радикалам-монетаристам, это все уже многократно было опробовано в других странах и показало свою действенность. И точно так же понятно, что если сидеть ровно, и ждать пока будет побеждена инфляция – счастье не наступит. Не в инфляции наши беды, а в отсутствии перспектив развития. Очень жаль, что монетаристы этого в упор не видят и не понимают. Хорошо, что понимают другие. И следующий шаг – сделать так, чтобы и правительство (старое или новое) примирилось с тем, что ее задача не в том, чтобы рубль был стабилен, а в том, чтобы народ работал, получая за свой труд рубли, и тратя их на продукцию, произведенную им же, или полученную из за рубежа за счет продажи своих же товаров. Вот это – настоящая стратегия Роста.  

3 мая 2017, 10:00

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