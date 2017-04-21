Простая программа подготовки фигуры к лету

Чтобы вернуть телу форму и держать себя в тонусе, важно сначала с собой договориться. Составить простую, но действенную программу, скажем, на две недели, и делать ее каждый день независимо от погоды и настроения.

Для новичков я рекомендую программу "5+5" – это пять обязательных упражнений и пять основных правил питания.

Итак, 5 простых упражнений:

Планка от 30 секунд до 2 минут. Ставим секундомер на телефоне, а себя в планку с упором на руки. Планка – серьезное упражнение для работы мышцы спины, пресса, бедер, ягодиц и рук. При выполнении – спина и ноги прямые, запястья и локти строго под плечами. Упрощенный вариант – упор на локти и колени.

Медленные приседания - упражнение для ног, ягодиц, спины. Ноги ставим немного шире плеч, носки стоп смотрят немного в стороны, спина прямая, приседать медленно, задерживаясь в крайнем низком положении на 3-5 секунд. Три подхода по 10 раз.

Упражнение вакуум – для пресса, хорошего пищеварения и уменьшения живота. Делать утром натощак, выпив стакан воды. Сделать полный выдох, слегка нагнуться с упором на стол, максимально втянуть живот, чтобы он "прилип" к позвоночнику, держать так 5-10 секунд. Попробуйте это упражнение – не пожалеете!

Наклоны для талии. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, делайте наклон вправо, и левую руку плавно заводите над головой и тянитесь вправо. То же самое поочередно в другую сторону, всего 20 наклонов.

Мягкое упражнение для шеи. Встаньте прямо, поднимите плечи вверх и делайте плавные вращения, наклоны, повороты головой. Напряженная шея – причина многих неприятностей, в том числе преждевременных морщин на лице.

На ваше усмотрение – вместо одного из упражнений можно постоять у стены для осанки, или сделать 50 невысоких прыжков на месте, или погулять час пешком. Но каждый день!

5 правил питания:

Пить воду между приемами пищи – в день норма не менее 30 мл на 1 кг веса. Вода необходима каждому органу, а значит поддерживает нас в форме изнутри!

Чтобы похудеть нужно есть! Если долго не есть, голодный и запасливый организм будет переводить еду в жир. Поэтому питаться обязательно, но небольшими порциями.

Чтобы сбросить несколько лишних килограмм, необходимо ограничить сахар, продукты из белой муки, рис, картофель, консервированные продукты.

На завтрак есть каши – они помогают организму очищаться, а на ужин – легко усваиваемый белок (лучше рыбу или яйца).

Сладкое заменить на фрукты, сухофрукты, низкокалорийные джемы, диетические сладости.

Добавить или заменить пункты можно, например, обязательным ежедневным салатом из зелени и свежих овощей или пробовать новый ЗОЖ-рецепт. Правила питания вы выбираете сами – как, впрочем, все остальное в своей жизни.

Неважно, сколько будет пунктов в вашей стартовой программе 3+3 или 7+7. Главное, чтобы это было начало, а результат обязательно вдохновит и дальше держать себя в тонусе.