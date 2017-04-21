Простая программа подготовки фигуры к лету

Чтобы вернуть телу форму и держать себя в тонусе, важно сначала с собой договориться. Составить простую, но действенную программу, скажем, на две недели, и делать ее каждый день независимо от погоды и настроения.
Для новичков я рекомендую
программу "5+5" – это пять обязательных упражнений и пять основных правил
питания.
Итак, 5 простых упражнений:
- Планка от 30 секунд до 2
минут. Ставим секундомер на телефоне, а себя в планку с упором на руки. Планка
– серьезное упражнение для работы мышцы спины, пресса, бедер, ягодиц и рук. При
выполнении – спина и ноги прямые, запястья и локти строго под плечами. Упрощенный
вариант – упор на локти и колени.
- Медленные приседания -
упражнение для ног, ягодиц, спины. Ноги ставим немного шире плеч, носки стоп
смотрят немного в стороны, спина прямая, приседать медленно, задерживаясь в
крайнем низком положении на 3-5 секунд. Три подхода по 10 раз.
- Упражнение вакуум – для
пресса, хорошего пищеварения и уменьшения живота. Делать утром натощак, выпив
стакан воды. Сделать полный выдох, слегка нагнуться с упором на стол,
максимально втянуть живот, чтобы он "прилип" к позвоночнику, держать так 5-10
секунд. Попробуйте это упражнение – не пожалеете!
- Наклоны для талии. Ноги на
ширине плеч, руки на поясе, делайте наклон вправо, и левую руку плавно заводите
над головой и тянитесь вправо. То же самое поочередно в другую сторону, всего
20 наклонов.
- Мягкое упражнение для шеи.
Встаньте прямо, поднимите плечи вверх и делайте плавные вращения, наклоны,
повороты головой. Напряженная шея – причина многих неприятностей, в том числе
преждевременных морщин на лице.
На ваше усмотрение – вместо одного из упражнений можно постоять
у стены для осанки, или сделать 50 невысоких прыжков на месте, или погулять час
пешком. Но каждый день!
5 правил питания:
- Пить воду между приемами пищи
– в день норма не менее 30 мл на 1 кг веса. Вода необходима каждому органу, а
значит поддерживает нас в форме изнутри!
- Чтобы похудеть нужно есть!
Если долго не есть, голодный и запасливый организм будет переводить еду в жир.
Поэтому питаться обязательно, но небольшими порциями.
- Чтобы сбросить несколько
лишних килограмм, необходимо ограничить сахар, продукты из белой муки, рис,
картофель, консервированные продукты.
- На завтрак есть каши – они помогают
организму очищаться, а на ужин – легко усваиваемый белок (лучше рыбу или яйца).
- Сладкое заменить на фрукты,
сухофрукты, низкокалорийные джемы, диетические сладости.
Добавить или заменить пункты
можно, например, обязательным ежедневным салатом из зелени и свежих овощей или
пробовать новый ЗОЖ-рецепт. Правила питания вы выбираете сами – как, впрочем,
все остальное в своей жизни.
Неважно, сколько будет
пунктов в вашей стартовой программе 3+3 или 7+7. Главное, чтобы это было
начало, а результат обязательно вдохновит и дальше держать себя в тонусе.