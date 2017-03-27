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Чисто украинское убийство

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Убили нашего депутата. Вот был сбежавший за рубеж гражданин, который давал направо и налево интервью антироссийской направленности – и не стало его. Конечно для тех, кто своими глазами видел расстрел парламента в 93-м году, смерть народного избранника – это пустяки и дело житейское.
прочитано 2014 раз

Вообще в этой истории все смахивало на какое-то театральное представление. Сначала была торжественная межфракционная свадьба "единоросски" певицы Максаковой и коммуниста Вороненкова. Все честь по чести: тогдашний председатель Госдумы Нарышкин спел дуэтом с новобрачной, фото были во всех газетах. Потом же внезапно выяснилось, что этот коммунист Вороненков скоммуниздил столько добра в виде недвижимого имущества, что от греха решил сбежать за границу и супругу с собой прихватил. Нарышкин на всякий случай ушел в разведку, а репортеры занялись освещением жизни депутатской сладкой парочки совсем уже с других позиций.

Дело в том, что из всех заграниц Денис Вороненков выбрал Киев, очевидно не желая слишком уж удаляться от Родины и учить какой-нибудь редкий язык. Да и супруга его тогда еще пела в театре на "великом и могучем", все еще популярном в русскоязычном Киеве, несмотря на ползучее наступление "мовы", хотя потом перестроилась на украинскую песню, объявив русский язык "формой украинского диалекта".

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

А бежать куда-то было надо — депутатскую неприкосновенность с нашего героя сняли благодаря истечению срока депутатских полномочий, в новый состав Думы народный избранник не попал. И в корыстных целях получения украинского гражданства гражданин Вороненков начал сливать направо и налево информацию о том, как Янукович, якобы, намеренно сдал Крым и требовал ввести российские войска. Всю подноготную рассказал, даже то чего не знали его старшие товарищи по парламентскому комитету, президента и ФСБ крыл на чем свет стоит. Словом, ушел в измену.

И вот когда уже думали, что на этом все и закончится, а новый гражданин "Незалежной" будет спокойно доживать свой век "У Києві" вместе с супругой, собиравшейся там петь вечно, жизнь его внезапно оборвала бандитская пуля. А может и не бандитская, а политическая. Она его настигла напротив шикарного киевского отеля, даже охрана не спасла. Финита ля комедиа.

Тут, конечно, начались всякие обывательские разговоры, версий было не меньше, чем при какой-нибудь громкой авиакатастрофе над Черным морем. Дескать, может до него дотянулась "рука Кремля" или, наоборот, Госдепа, чтобы свалить на Кремль? Уж больно напоказ эту парочку вели и раскручивали, прямо как в голливудском кино. Вспомнили и о том, что у Максаковой предыдущий супруг был авторитетным в криминальном мире и, возможно, не любил супруга последующего. Припомнили и возбужденное Следственным комитетом против депутата уголовное дело, предположив, что покойный не поделился с кем-то единолично приватизированным добром. Словом, ничего не забыли. Некоторые церковники говорили, что это "божье вмешательство", совершенно не проявляя христианского милосердия.

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: vk.com/denisvoronenkov

Надо отметить, что до ужасающего убийства средь бела дня на шумной улице, западные СМИ Вороненкову с супругой мало сочувствовали, равно как и украинские товарищи. Нет, гражданство ему таки дали, но не полюбили – голосовал за присоединение Крыма, что пришлось не по душе местным националистам. Но после смерти все волшебным образом изменилось — президент Порошенко и его заокеанские друзья в один голос обвинили Москву в "государственном терроризме", без суда и следствия. Да, стрелял местный, но его москали вербанули. И арсенал под Харьковом они же одновременно взорвали – все видели, как спутник летел и пропеллером из космоса гудел. Словом, заговор.

То есть, мы имеем дело с еще одним воплощением бессмертных строк песни "Аквариума" – "новости украшают наш был – пожары, катастрофы, еще один убит". И никто особенно не плачет, кроме вдовы – она даже в обморок упала. Ее-то, говорят, чудом не застрелили дуплетом.  Теща покойного, известная актриса старой закалки, выразилась, мол "что ж с ним еще было делать, как не убить, раз покойный был силовиком, а стал изменником?"

Вообще кажется, что некоторые граждане, вроде известного белорусского журналиста и российского депутата, погибают на Украине просто потому, что не знают местных правил игры. В целом вроде и похоже на Россию, только все же не Россия и, увы, вовсе не Канада. Местные конечно в курсе, как не раздражать националистов и контуженных ветеранов АТО, как угодить властям, как давать и брать взятки, и так далее. Неофитам же все это в новинку, они думают, что здесь как в Америке – если советская власть говорила, что там все плохо, значит у них все хорошо. Но дьявол крылся в деталях – и они сами становились той ненужной деталью, от которой можно было избавиться… 

27 марта 2017, 18:00

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