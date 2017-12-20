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Ходорковский требует отстранить Путина от выборов

Михаил Ходорковский. Фото: GLOBAL LOOK press/Zhang Fan
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Должен признаться, что даже после долгих лет наблюдения за российским медиа-сообществом оно не перестает меня удивлять, причем удивлять в плохом смысле. Я себе не могу представить, чтобы американские СМИ уделили внимание новости, что помилованный преступник и злостный уклонист от налогов призвал отозвать регистрацию главного участника президентских выборов.  
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Нет, конечно, какое-нибудь специализированное СМИ типа условного "Вестника американской психиатрии" обязательно бы об этом написало и взяло бы комментарии у профильных специалистов, но не более того. Зато у нас, благодаря усилиям в том числе и проамериканских СМИ, пишущих на русском языке и являющихся иностранными агентами, едва ли не каждая собака знает, что Ходорковский призвал Памфилову не регистрировать кандидатуру Путина. И ладно бы это обсуждалось как курьез, но ведь получается, что обращение уголовника к главе ЦИК анализируют политологи, эксперты по избирательному праву и тысячи биороботов, строчащих однотипные комментарии в соцсетях. Иногда кажется, что в это веселое предновогоднее время часть наших сограждан нашла повод сойти с ума.

Тут волей-неволей приходится ввязываться в эту откровенно идиотскую дискуссию, потому если с патриотической стороны никто не будет этого делать, то, например, часть наших молодых сограждан может подумать, что всё норм, а Ходорковский – прав. Значительная часть молодого поколения вообще не видела жизни без Путина и потому кому-то из них может показаться, что действительно, а давайте поменяем его на кого-то другого, а то что-то скучно стало. На этом фоне Ходорковский с его откровенно идиотскими, но громкими заявлениями о том, что выдвижение Путина оказывается нарушает конституцию, может показаться борцом за всё хорошее и против всего плохого, а вот это уже ни в какие ворота не лезет.

В аргументации уголовника Ходорковского меня больше всего впечатлил пункт, что Путин находится у власти уже 17 лет, и что соответственно у Путина заканчивается не третий, а подходит к концу четвертый срок его правления. Исходя из этого тезиса, бывший владелец ЮКОСа заявляет, что выдвигаться на пятый срок и участвовать в мартовских выборах нынешний президент не имеет никакого права. Получается, что по версии Ходорковского президентом страны в период 2008-2012 был не Дмитрий Медведев, а Владимир Путин. В своем обращении он прямо утверждает, что так называемая "рокировка" Путина и Медведева "является грубейшим злоупотреблением конституционным правом в форме обхода закона".

Я вот сейчас пересказываю псевдоюридическую аргументацию одного из главных преступников постсоветской эпохи и так и вижу, что найдутся комментаторы и зрители, которые уже сейчас строчат под этим материалом что-то вроде "так он правду говорит" или "все знают, что страной рулил лично Путин тогда" и другую чушь в этом роде. Специально для них напоминаю важнейший политический конфликт того периода, когда Путин и Медведев пошли на публичное столкновение из-за того, что они по-разному смотрели на ситуацию в Ливии. Напоминаю, президент Медведев хотел пойти на компромисс с нашими американскими оппонентами, а тогдашний премьер Путин был резко против того чтобы доверять коллективному Западу. История показала, причем жестко и наглядно, что прав был Путин и он был прав на 100%, но решение-то принимал президент Медведев, и в результате с так называемой "ливийской" резолюцией Совбеза ООН получилось то, что получилось. Уже одного этого факта достаточно, чтобы показать, что никакого "обхода закона" не было, а Ходорковский врёт, причем на наглом вранье его уже ловили много раз и не только в России.

Бывший юрист ЮКОСа, Дмитрий Гололобов, который сейчас находится в Англии и которого вряд ли можно обвинить в симпатиях к российскому президенту, воспользовался случаем и напомнил бывшему работодателю о том, как Европейский суд по правам человека интерпретировал действия самого Ходорковского, за которые он собственно и сел. Цитата: "Тут абсолютно нелишне вспомнить, что говорил о "нравственности" Михал Борисыча уважаемый всеми Европейский суд. В частности, по налоговому и корпоративному делу. "Что касается дела заявителей [Ходорковского и Лебедева], Суд посчитал, что вывод национальных судов о притворном характере операций, которые проводили торговые компании, был разумным. Суд решил, что следует отличать схему, созданную заявителями, и законные методы минимизации налогов. Хотя часть этой схемы была известна властям, заявители исказили или скрыли некоторые важные аспекты этой схемы". 

Кстати, если логику Ходорковского применять к самому Ходорковскому, то он должен был сидеть не только и не столько за уклонение от налогов, а прежде всего за убийство мэра Нефтеюганска Петухова. Вполне же можно сказать что "всем же понятно", что решение об убийстве не мог принять в ЮКОСе никто кроме Ходорковского и плевать на то что этому нет никаких конкретных доказательств, пусть сидит. Боюсь, самому Ходорковскому такое правоприменение не понравилось бы. Но у нас, несмотря на ужасный имидж судебной системы, по большей части стараются соблюдать хотя бы основные принципы права, что кстати является признаком развитого цивилизованного государства. В США, всем известного мафиози Аль Капоне посадили за уклонение от налогов, а в Китае – британского агента Бо Силая, посадили за коррупцию.

Правила существуют для того чтобы их соблюдать. Путин по всем правилам имеет право идти на выборы, а Ходорковский имеет право быть этим недовольным, но вот обращать внимание на его заявления явно не следует. Российская демократия и избирательная система как-нибудь обойдется без одобрения Ходорковского и его друзей.

20 декабря 2017, 14:58

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