Как бороться с пищевой зависимостью

Привычка есть – такая же психологическая зависимость, как курение или алкоголизм. Свое регулярное засорение легких табаком мы оправдываем нервной работой, стрессовыми ситуациями в жизни. Откупориваем бутылку, когда нам одиноко или мы считаем, что бокал-другой помогут снять усталость после утомительного трудового дня. С едой происходит точно так же.

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