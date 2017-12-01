Как бороться с пищевой зависимостью

Привычка есть – такая же психологическая зависимость, как курение или алкоголизм. Свое регулярное засорение легких табаком мы оправдываем нервной работой, стрессовыми ситуациями в жизни. Откупориваем бутылку, когда нам одиноко или мы считаем, что бокал-другой помогут снять усталость после утомительного трудового дня. С едой происходит точно так же.
По дороге с работы домой мы
заходим в магазин и покупаем упаковку пирожных, чтобы, лакомясь, скрасить свое
одиночество. Заказываем пиццу в субботу вечером, чтобы соответствовать любимой
киногероине Бриджит Джонс из той грустной комедии, которую мы периодически
пересматриваем по выходным… Звучит ужасно, согласитесь? А главное, такой подход
к еде и жизни в разы уменьшает наши шансы на счастливую личную жизнь. Встаем на
путь исправления!
- Самое главное, с чего стоит
начать путь к новой жизни, найти силы признаться себе в том, что такая проблема
зависимости от еды действительно существует. Как поставить диагноз? Вспомните,
сколько раз вы утром садились на диету и правильное питание, а уже к вечеру
сходили с дистанции? Или что вы делаете в первую очередь, кода чувствуете
внутренний дискомфорт? Заедаете неприятные ощущения "приятным" тортиком или
бутербродом? А чувство вины после обжорства, бывало? Да, это она – зависимость.
Признайтесь себе – не кому-то. И приступайте к активным действиям;
- Проведите чистку в холодильнике –
избавьтесь от всего лишнего, вредного и чересчур соблазнительного. Скажите "нет"
колбасе, шоколаду, полуфабрикатам, майонезу и прочему гастрономическому мусору;
- На холодильник наклейте фото
несоблазнительной полной женщины, глядя на которую вам не захочется проводить
ночные рейды по выявлению чего-нибудь вкусненького в доме. А на экран телефона,
напротив, поставьте снимок своего внешнего идеала – для мотивации;
- Перестаньте сдабривать блюда
майонезом, кетчупом и другими вредными соусами и приправами – они обманывают
ваши вкусовые рецепторы. Научитесь чувствовать истинный вкус еды;
- Истинное желание поесть должно
возникать в желудке и ощущается физически, поэтому научитесь отличать
физический голод от эмоционального. Так вы не будете обращать внимания на
"вкусность" блюда и сможете утолить голод чем-то полезным. Во время психологического
голода нам всегда хочется чего-то конкретного и сию минуту – жареного картофеля
с майонезом и чесноком прямо сейчас. И ваша фантазия уже рисует скворчащую
сковороду с золотистой картошечкой. Аппетитно? Нет! Потому что это и называется
пищевая зависимость, а сидит она у нас в голове;
- Не голодайте! Пропустив обед
днем, вечером вы съедите в два раза больше. Ешьте небольшими порциями по 5-6
раз в день;
- Ведите дневник питания – в
приложении на телефоне или карандашами в тетрадке. Когда вы будете видеть,
сколько всего съедаете за день, а еще и сколько во всем этом калорий –
задумаетесь, стоит ли завтра повторять в том же духе;
- Придумайте себе занятие при возникновении
негативных эмоций – выйдите на прогулку, займитесь рукоделием, почитайте
любимую книгу, позвоните родителям или подруге. Отвлекайте себя от мыслей о еде;
- И напоследок, здоровый сон – еще
одно важное средство в борьбе с обжорством. Очень часто голод возникает на фоне
расстройства сна. Происходит это за счет снижения в крови лептина – гормона,
который регулирует аппетит и сигнализирует мозгу о сытости.