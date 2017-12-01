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Как бороться с пищевой зависимостью

Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Katzer
Юлия Энхель

Юлия Энхель блогер

 Эксперт по красоте и здоровью.
Привычка есть – такая же психологическая зависимость, как курение или алкоголизм. Свое регулярное засорение легких табаком мы оправдываем нервной работой, стрессовыми ситуациями в жизни. Откупориваем бутылку, когда нам одиноко или мы считаем, что бокал-другой помогут снять усталость после утомительного трудового дня. С едой происходит точно так же.
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По дороге с работы домой мы заходим в магазин и покупаем упаковку пирожных, чтобы, лакомясь, скрасить свое одиночество. Заказываем пиццу в субботу вечером, чтобы соответствовать любимой киногероине Бриджит Джонс из той грустной комедии, которую мы периодически пересматриваем по выходным… Звучит ужасно, согласитесь? А главное, такой подход к еде и жизни в разы уменьшает наши шансы на счастливую личную жизнь. Встаем на путь исправления!

  • Самое главное, с чего стоит начать путь к новой жизни, найти силы признаться себе в том, что такая проблема зависимости от еды действительно существует. Как поставить диагноз? Вспомните, сколько раз вы утром садились на диету и правильное питание, а уже к вечеру сходили с дистанции? Или что вы делаете в первую очередь, кода чувствуете внутренний дискомфорт? Заедаете неприятные ощущения "приятным" тортиком или бутербродом? А чувство вины после обжорства, бывало? Да, это она – зависимость. Признайтесь себе – не кому-то. И приступайте к активным действиям;
  • Проведите чистку в холодильнике – избавьтесь от всего лишнего, вредного и чересчур соблазнительного. Скажите "нет" колбасе, шоколаду, полуфабрикатам, майонезу и прочему гастрономическому мусору;
  • На холодильник наклейте фото несоблазнительной полной женщины, глядя на которую вам не захочется проводить ночные рейды по выявлению чего-нибудь вкусненького в доме. А на экран телефона, напротив, поставьте снимок своего внешнего идеала – для мотивации;
  • Перестаньте сдабривать блюда майонезом, кетчупом и другими вредными соусами и приправами – они обманывают ваши вкусовые рецепторы. Научитесь чувствовать истинный вкус еды;
  • Истинное желание поесть должно возникать в желудке и ощущается физически, поэтому научитесь отличать физический голод от эмоционального. Так вы не будете обращать внимания на "вкусность" блюда и сможете утолить голод чем-то полезным. Во время психологического голода нам всегда хочется чего-то конкретного и сию минуту – жареного картофеля с майонезом и чесноком прямо сейчас. И ваша фантазия уже рисует скворчащую сковороду с золотистой картошечкой. Аппетитно? Нет! Потому что это и называется пищевая зависимость, а сидит она у нас в голове;
  • Не голодайте! Пропустив обед днем, вечером вы съедите в два раза больше. Ешьте небольшими порциями по 5-6 раз в день;
  • Ведите дневник питания – в приложении на телефоне или карандашами в тетрадке. Когда вы будете видеть, сколько всего съедаете за день, а еще и сколько во всем этом калорий – задумаетесь, стоит ли завтра повторять в том же духе;
  • Придумайте себе занятие при возникновении негативных эмоций – выйдите на прогулку, займитесь рукоделием, почитайте любимую книгу, позвоните родителям или подруге. Отвлекайте себя от мыслей о еде;
  • И напоследок, здоровый сон – еще одно важное средство в борьбе с обжорством. Очень часто голод возникает на фоне расстройства сна. Происходит это за счет снижения в крови лептина – гормона, который регулирует аппетит и сигнализирует мозгу о сытости.
1 декабря 2017, 13:32

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