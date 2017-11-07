Smart ForFour: умник в семье Mercedes-Benz

Глядя на мерседесы, который как крейсеры величественно рассекают городские пробки, сложно заподозрить их в родстве с этим юрким, совершенно непохожим характером, автомобилем. Однако, это так. Для тех, кто не в курсе, Smart является дочерним предприятием Mercedes-Benz, и выпускается именно под их эгидой.

Smart-Brabus представляет собой специально разозленную версию обычного Смарта, которая быстрее, умнее, хитрее и к тому же еще и голодная (да, вместо заявленных на сайте 4,6 литров в смешанном цикле этот гремлин лопает аж целых 10,4!). А с виду маленький и безобидный. Длина этого "лилипута" три с половиной метра, а высотой он всего полтора метра. Высокие девушки созданы для работы, маленькие для любви. Смарт, как мне кажется, тоже, ибо не очароваться этим бойким "умником" решительно невозможно.

Посмотрим каков внутри этот Смарт. Итак, впереди здесь сидеть на удивление удобно. Если вы только не Дядя Степа. Тогда уши будут закрыты коленками, и вы даже в зеркала боковые смотреть не сможете.

Для тех, кто не понял от чего происходит название модели ForFour, я поясню: это переводится как “для четырех”. По проекту умных людей из компании Smart, этот автомобиль должен вмещать в себя четверых. И вот тут у меня есть сомнения, потому что, еле-еле втиснувшись на заднее сиденье, я себя почувствовал сверхчеловеком.

Вот так выглядит задняя часть салона Смарта, когда я не заслоняю своей тушкой обзор. То есть, сиденья-то есть, но…

Ну и для гитары место здесь нашлось только сзади. Багажник вместил лишь ремкомплект, рюкзак и сабвуфер.

В этой минималистичности есть свои плюсы: на парковке, например, вы можете занять две трети места вместо положенного одного. На тарифы это, правда, не влияет.

Внутри “умник” местами стилен, местами – мммм… своеобразен.

На торпедо красуется традиционно вынесенный на всеобщее обозрение тахометр.

Вентрешетки закрываются очень необычно.

А чуть ниже столь же необычно устроенная панель управления климатической системой.

Кнопка громкой связи на руле.

Абсолютно хипстерский подстаканник сзади.

И, кстати, очень круто сделанные задние фонари.

И даже динамики тут очень недурно оформлены. Внешне. Но вот про звук много хорошего, к сожалению, не скажешь. Верха резковаты, а так как регулировать звук можно только в верхних и нижних частотах, то настроить так, чтобы хорошо звучало, оказалось невозможным. В итоге пришлось прижимать верха и мириться с “мылом” в середине.

Ну и, наконец, о главном: как едет? Думаю, в этом случае мои высокие ожидания столкнулись с суровой реальностью. Ранее я выпускал обзоры о двухместных смартах, которые, будучи не очень комфортными, поражали своей возможностью не просто резко ускоряться, а почти телепортироваться в потоке.

Это омрачалось наличие коробки-робота, заставляющую машину клевать носом при каждом переключении передач. Смарт FourFour избавился от этой проблемы (хотя за коробку-автомат Twinamic придется доплатить 94 тысячи рублей).

Прибавив семь лошадиных сил и полторы сотни килограмм (я сравниваю с двухместным “Смартом” первого поколения), “умник” потерял и немного водительского азарта. Движется машина более степенно. Возможно, отсюда и безмерный аппетит: все время пытаешься выжать из машины еще немного ускорения. Хотя первое поколение особой экономичностью тоже не отличалось. По крайней мере, когда за руль садился я.

В общем, десять с половиной секунд до сотни. Нормальный результат для городской машины. Но и не более того. А диски хорошие.

На трассе Smart ForFour себя чувствует неплохо. Если на двухместной версии уже на скорости 120 я чувствовал, как машина теряет устойчивость, старший брат стабильно держит дорогу на 160. Что удивительно при таком высоком центре тяжести.

Переходя к выводам, не могу сказать, чтобы я был в восторге от Smart ForFour. Его младший коллега был интересен тем, что разительно отличался от всех других машин внешне, чем привлекал внимание окружающих, и еще мог похвастаться отличными скоростными качествами.

Здесь эти пунктики оказались сильно сглажены стремлением попасть в сегмент семейных автомобилей. И хотя наличие четырехместной версии и добавляет веса модельной линейке Smart, сердце мое навсегда принадлежит Smart ForTwo. Который с крылышками.