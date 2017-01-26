Особенности голливудского фитнеса

Уже не одно десятилетие я пропагандирую фитнес и бодибилдинг. Сейчас я живу в Лос-Анджелесе, активно снимаюсь в кино, а также занимаюсь продюсированием, но продолжаю тренироваться ежедневно. И я знаю, как новичку превратить себя в атлета, о чем и расскажу в собственной колонке на сайте Dni.Ru.

Блог я решил посвятить здоровому образу жизни, а точнее практическим советам, которые могут быть полезны любому читателю. Я назвал его "Голливудский фитнес", так как мы поговорим о и тренировках моих знаменитых друзей и коллег – от Арнольда Шварценеггера и Эдриана Пола до Марка Дакаскоса и Джулии Робертс. Но начну я с того, что вкратце расскажу о той пользе, которую принесут занятия спортом.

Фото опубликовано Alexander Nevsky (@realalexnevsky) Янв 6 2017 в 11:19 PST

Итак, что же произойдет, если вы начнете регулярно тренироваться и правильно питаться:

Вы будете реже болеть. Ваша иммунная система окрепнет и сможет активней противостоять различным вирусам и инфекциям.

Вы будете чувствовать себя более энергично. Исследования показывают, что люди, которые регулярно занимаются фитнесом, примерно на 30% более активны в повседневной жизни, чем те, кто этого не делает. Также, благодаря тренировкам вы будете значительно меньше подвержены депрессиям.

Вы будете быстрее и легче засыпать. Даже если вы тренируетесь всего несколько месяцев, у вас резко уменьшаются шансы страдать от бессонницы (возможно, что это происходит от изменений в гормональной системе). Ваш сон будет более глубоким, и вы не будете просыпаться ночью.

Вы укрепите не только мускулы, но и кости. И у мужчин, и у женщин в возрасте старше 30 лет постепенно начинают слабеть кости. Но благодаря регулярным тренировкам вы можете "обмануть" природу и остановить этот процесс!

И самое главное – вы будете дольше жить, так как занятия спортом сделают сильнее не только ваше тело, но и внутренние органы. Вы будете меньше подвержены риску болезней сердца и инфарктов, а также различных форм раковых заболеваний.

В следующих выпусках моего блога я познакомлю вас с комплексами упражнениями для разных групп мышц, а также дам советы по правильному питанию. До скорой встречи на Dni.ru!