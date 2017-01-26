Особенности голливудского фитнеса

Уже не одно десятилетие я пропагандирую фитнес и бодибилдинг. Сейчас я живу в Лос-Анджелесе, активно снимаюсь в кино, а также занимаюсь продюсированием, но продолжаю тренироваться ежедневно. И я знаю, как новичку превратить себя в атлета, о чем и расскажу в собственной колонке на сайте Dni.Ru.
Блог я решил
посвятить здоровому образу жизни, а точнее практическим советам, которые могут
быть полезны любому читателю. Я назвал его "Голливудский фитнес", так
как мы поговорим о и тренировках моих знаменитых друзей и коллег – от Арнольда
Шварценеггера и Эдриана Пола до Марка Дакаскоса и Джулии Робертс. Но начну я с
того, что вкратце расскажу о той пользе, которую принесут занятия спортом.
Итак, что же произойдет, если вы
начнете регулярно тренироваться и правильно питаться:
- Вы будете реже болеть. Ваша
иммунная система окрепнет и сможет активней противостоять различным вирусам и
инфекциям.
- Вы будете чувствовать себя более
энергично. Исследования показывают, что люди, которые регулярно занимаются
фитнесом, примерно на 30% более активны в повседневной жизни, чем те, кто этого
не делает. Также, благодаря тренировкам вы будете значительно меньше подвержены
депрессиям.
- Вы будете быстрее и легче
засыпать. Даже если вы тренируетесь всего несколько месяцев, у вас резко
уменьшаются шансы страдать от бессонницы (возможно, что это происходит от
изменений в гормональной системе). Ваш сон будет более глубоким, и вы не будете
просыпаться ночью.
- Вы укрепите не только мускулы, но
и кости. И у мужчин, и у женщин в возрасте старше 30 лет постепенно начинают
слабеть кости. Но благодаря регулярным тренировкам вы можете "обмануть" природу
и остановить этот процесс!
- И самое главное – вы будете
дольше жить, так как занятия спортом сделают сильнее не только ваше тело, но и
внутренние органы. Вы будете меньше подвержены риску болезней сердца и
инфарктов, а также различных форм раковых заболеваний.
В следующих выпусках моего блога
я познакомлю вас с комплексами упражнениями для разных групп мышц, а также дам
советы по правильному питанию. До скорой встречи на Dni.ru!