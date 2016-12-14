Навстречу политическому Новому году

Вот и новый год к нам мчится. С ним люди связывают новые надежды и чаяния. Некоторые упорно ждут Деда Мороза или Санта-Клауса. Но, как это ни грустно, и в наступившем году появляются все те же старые проблемы, причем некоторые уже коварно подступают, не успел он начаться.

Скажем, взятие боевиками сирийской Пальмиры – типичное Дежавю. Только мы отпраздновали ее освобождение от террористов, только отыграл свое оркестр маэстро Гергиева, как опять – извольте отвоевывать. Причины называются разные – и коварство боевиков, пробравшихся в город под видом мирных жителей и нанесших удар в спину, и коварство американцев, нарочно выпустивших к Пальмире моджахедов из Мосула, и гуманитарные паузы, во время которых "воины аллаха" перегруппировывали силы. А результат все один и тот же. То ли сирийскую армию надо укреплять, то ли гуманитарные паузы прекращать, огорчая беднягу Пан Ги Муна.

Или, к примеру, Крым, куда опять лезут украинские диверсанты. И в прошлом году это было – но ведь и в будущем не прекратится. Уж сколько им говорили – не лезьте, это теперь наш Крым, – но как об стенку горох. Все готовят свои диверсии, засылают разведчиков, мечтают все получить обратно. К американцам тоже обращались – мол, теперь это ваши клиенты, уймите своего Порошенко и прочих, но нет. Словом, и тут никаких подарков – только новогодние сюрпризы. Начальник ФСБ Бортников так и сказал, что опять будут сюрпризы, но только не те что хотелось бы.

И да, конечно коррупция. В прошлом году отметились полковник Захарченко и министр Улюкаев, но что-то подсказывает, что и в году будущем коррупционеры сохранятся. Глава государства, правда, предупредил в послании Федеральному собранию, что из борьбы коррупцией не следует делать шоу, но ведь один пересчет найденных богатств не производит впечатления разве что на главу Центробанка. Граждане ржут в голос, сравнивая со своими зарплатами, которые, с учетом инфляции, постоянно "уменьшаются". Однако дела продолжают подшивать.

Возвращаясь к внешней политике можно вспомнить обвинения Обамы – что, дескать, Россия вмешивается в американские выборы еще с советских времен. При Ельцине вряд ли это было, он все больше интересовался выбором "дорогих россиян", "голосующих сердцем", но вот при Путине опять началось. Кибератаки, взлом электронной почты демократов и так далее. Мы, конечно, отрицаем, говорим, что Америка – великая страна, а не банановая республика, но Обама не верит, упорно гнет свою линию. Однако тут можно надеяться, что новоизбранный президент Трамп прекратит эту демагогию. Он уже сказал, что хакеры неизвестно откуда были – может из России, может из Китая, а может это просто какой-то парень из Нью-Джерси.

Спор о Южных Курилах также плавно переползает в "революционный" 2017-й год. Но тут правда наметились подвижки. Японский премьер, совместно с нашим президентом, готовят общее заявление по Курилам "о хозяйственной деятельности на островах", а Путин сообщил, что японцы теперь смогут ездить на Курилы без виз. И вообще, отсутствие договора со страной Восходящего солнца – анахронизм. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Даже подарочная собачка Юмэ обрадовалась.

Но вот кого не остановить – так это стритрейсеров. Гоняют и гоняют. Не успели привлечь к общественным работам сына вице-президента Лукойла с приятелем, конфисковать у них "Гелендваген", как тут же кто-то стал гонять вокруг МГУ на вишневом "Хаммере". Всех не пересажать. Тем более, что гоняла вроде бы девушка, а арестовали почему-то парня, пришедшего с повинной. Не настолько уж у нас экономика разорвана в клочья, чтоб на бензин не хватало "золотой молодежи". Наши олигархи и их дети не сдаются трудным обстоятельствам и не желают потуже затягивать пояса, вот только злые полицейские застегивают на них наручники. Но и эта старая добрая русская традиция, народный обычай "золотой орды", несомненно вползет и в наступающий год.

В заключение хочется все-таки обнадежить граждан. Хотя японцы признали, что собираются разместить на Курилах американские военные базы, а американцы, в свою очередь, назвали Россию главной угрозой НАТО в наступающем 2017 году, хотя внутренняя политика будто бы зримо не меняется – вроде квашни с тестом, бурлит, но на поверхности – лишь пузырьки, все-таки есть надежда, что перемены созреют. Год-то революционный, понимаешь. Не пугайтесь, что вас опять обманут, ничего не дадут – догонят и еще добавят. И мы, возможно, не только с ностальгией вспомним уходящий год, но и получим шанс реально обрадоваться году наступившему.