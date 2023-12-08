Пять фатальных ошибок при очистке автомобиля от снега

Каждый владелец транспортного средства рано или поздно сталкивается с необходимостью очищать машину от снега. Как не повредить авто, убирая сугробы?

Обильный снегопад радует детей, даря возможность покататься с горки на ледянках. Автомобилисты же, завидев зимние осадки, грустно вздыхают – вновь придется очищать машину и откапывать из сугроба. Как же правильно освободить своего железного друга из снежно-ледяного плена? какие ошибки не стоит допускать? Секретами делится Gazetametro.ru.

Очищение автомобиля не по порядку

Лучше всего начать с двери. Если специальная щетка находится внутри машины, следует сначала стряхнуть снег таким образом, чтобы при открывании осадки не попали внутрь. Затем рекомендуется смести сугробы с крыши, стекол, капота и багажника.

Отсутствие лопаты

Сильные ветер может замести снег под автомобиль. Для того, чтобы не допустить застревания, воспользуйтесь лопатой с телескопической ручкой. Подлезая под днище, выгребайте образовавшиеся сугробы.

Дробление льда

Еще одной ошибкой является уборка обледенений с корпуса автомобиля пластмассовым или железным скребком. таким образом царапается лакокрасочное покрытие. Обычно, при работе машины, она разогревается. Лед постепенно тает, оставляя ЛКП в целости и сохранности.

Игнорирование необходимости очищать колеса

Перед эксплуатацией важно пробить снег и наледь между спицами колес. В противном случае может возникнуть дисбаланс, влияющие на качество управления автомобилем.

Отсутствие защиты кузова

перед началом эксплуатации автомобиля зимой рекомендуется нанести антикор на днище и колесные арки, обработать резиновые уплотнители силиконом, а ЛКП гидрофобными соединениями.