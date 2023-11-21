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Вторник 21 ноября

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Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря

Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря
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За что придется раскошелится? Эксперты рассказывают, как не нарушить нормы права, которые начнут применять с начала зимы.

Водителей на российских дорогах начнут штрафовать за несоответствие сезону покрышек, установленных на автомобиле. Об этом пишет канал 360. С 1 декабря 2023 года запрещается передвигаться на транспортных средствах, у которых летом резина установлена зимняя, а зимой – летняя.

Издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что езда на внесезонных покрышках приравнивается к неисправности автомобиля. Следовательно, транспортное средство считается неисправным. Штраф за подобное правонарушение составляет 500 рублей. Напомним, что четкие требования к установленным на автомобилях покрышкам изложены в Основном положении по допуску транспортных средств к эксплуатации.

Автовладельцам напоминают, что важно устанавливать шины с шипами на все колеса транспортного средства. Несоблюдение данного правила также будет караться штрафом.


21 ноября 2023, 05:18
Автомобиль. Фото: © Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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