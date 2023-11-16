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Четверг 16 ноября

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Названо условие для снижения цен на автомобильные запчасти

Названо условие для снижения цен на автомобильные запчасти
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Рынок транспортных средств в России по-прежнему один из самых дорогих. Стоит ли ждать, что в скором времени тенденция изменится? Эксперты назвали главное условие для снижения цен.

Автомобили и комплектующие для них сейчас не входят в число дефицитных товаров, но цены на них по-прежнему высокие. Эксперты, работающие в данной сфере, назвали главное условие для изменения тенденции. Об этом пишет "Радио 1".

В настоящее время отечественный автомобильный рынок насыщен и машинами, и запчастями. Оптимальным решением для продавцов был бы старт продаж транспортных средств со скидкой, но пока этого не происходит. Уменьшение цен, как полагают эксперты, начнется только после начала производства всех комплектующих на территории России.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что сейчас автомобили из Японии и Европы поступают на отечественный рынок в агрегатном состоянии. Для России важно наладить собственный выпуск таким образом, чтобы доля импорта в нем была минимальной. Развитие рынка автомобилей и запчастей к ним – еще один шаг к производственной независимости.

16 ноября 2023, 02:36
Автомобили. Фото: © Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Регистрация, АБС и штрафы: три важных нововведения для автомобилистов

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Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину

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