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Вторник 14 ноября

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Регистрация, АБС и штрафы: три важных нововведения для автомобилистов

Регистрация, АБС и штрафы: три важных нововведения для автомобилистов
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В конце текущего года российских владельцев автомобилей ждут нововведения. Рассмотрим самые важные из них

Владельцам транспортных средств важно постоянно держать "руку на пульсе" законотворческой деятельности. В противном случае, хоть и неумышленно, но можно стать нарушителем. Сейчас, как сообщает Ura.ru, готовится проект документа по отмене обязательной страховки ОСАГО для регистрации автомобиля. Если инициатива будет одобрена, то начнет действовать упрощенная процедура.

С конца текущего года в силу вступают и другие изменения закона, касающиеся автомобилистов.

  1. Все транспортные средства, производимые на территории российской Федерации, должны будут оборудованы антиблокировочной системой.
  2. Автомобили в обязательном порядке должны быть оснащены покрышками по сезону. в противном случае штраф составит 500 рублей.
  3. МВД получило право приостанавливать действие водительского удостоверения, если владелец не является по повестке в военкомат.
14 ноября 2023, 08:54
Автомобили на дороге. Фото: © Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Autonews.ru• Требует проверки

Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину

Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину
Согласно новому законодательству, российские автолюбители будут подвержены штрафам за использование летней резины после 1 декабря. Это решение принято с целью повышения безопасности на дорогах в зимний период и снижения аварийности. Использование летней резины в зимних условиях является опасным и может привести к потере сцепления с дорогой, увеличению тормозного пути и возникновению аварийных ситуаций.

Найдено решение проблемы электросамокатов в пешеходной зоне

Найдено решение проблемы электросамокатов в пешеходной зоне
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На чем стали экономить российские автомобилисты?

На чем стали экономить российские автомобилисты?
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Правило №1: что купить владельцу авто к снежному сезону

Правило №1: что купить владельцу авто к снежному сезону
До зимы еще далеко, но в ряде регионов страны уже выпал снег. Автомобилистам нужно быть внимательными и подготовленными. Чтобы не застрять на дороге из-за снега водители предпринимают разные меры, ведь опаздывать по делам и подвергать опасности транспортное средство совсем не хочется.

Chery Tiggo 7 Pro Max: новые технологии и крутой дизайн

Chery Tiggo 7 Pro Max: новые технологии и крутой дизайн
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