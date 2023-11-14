Регистрация, АБС и штрафы: три важных нововведения для автомобилистов

Владельцам транспортных средств важно постоянно держать "руку на пульсе" законотворческой деятельности. В противном случае, хоть и неумышленно, но можно стать нарушителем. Сейчас, как сообщает Ura.ru, готовится проект документа по отмене обязательной страховки ОСАГО для регистрации автомобиля. Если инициатива будет одобрена, то начнет действовать упрощенная процедура.
С конца текущего года в силу вступают и другие изменения закона, касающиеся автомобилистов.
- Все транспортные средства, производимые на территории российской Федерации, должны будут оборудованы антиблокировочной системой.
- Автомобили в обязательном порядке должны быть оснащены покрышками по сезону. в противном случае штраф составит 500 рублей.
- МВД получило право приостанавливать действие водительского удостоверения, если владелец не является по повестке в военкомат.