Регистрация, АБС и штрафы: три важных нововведения для автомобилистов

В конце текущего года российских владельцев автомобилей ждут нововведения. Рассмотрим самые важные из них

Владельцам транспортных средств важно постоянно держать "руку на пульсе" законотворческой деятельности. В противном случае, хоть и неумышленно, но можно стать нарушителем. Сейчас, как сообщает Ura.ru, готовится проект документа по отмене обязательной страховки ОСАГО для регистрации автомобиля. Если инициатива будет одобрена, то начнет действовать упрощенная процедура.

С конца текущего года в силу вступают и другие изменения закона, касающиеся автомобилистов.