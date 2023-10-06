Когда менять шины из-за холодов – ответила синоптик Макарова

Прогноз погоды в Москве и окрестностях вынуждает автомобилистов похлопотать – температура как раз располагает к смене резины. Но когда стоит обращаться в шиномонтаж?

Синоптик Марина Макарова убеждена — владельцам авто стоит "переобуться" уже сейчас. По ее словам, которые приводит RT, из-за двух активных циклонов температура на улице будет низкой продолжительное время. В выходные 7 и 8 октября не исключена голодедица. Поэтому эксперт советует скорее поменять шины, чтобы избежать неудобств.

О ненастье в Центральной России информирует и "Царьград": сообщается об "арктическом вторжении". Специалисты предупреждают, что погода в ближайшие дни будет напоминать зимнюю.

По мнению метеоролога Игоря Шумакова, глобальное потепление серьезно затронуло Россию, но морозы все равно будут и к ним нужно готовиться. Об этом пишет сайт VSE42.RU. Так что автомобилистам стоит обратить внимание на прогноз и поменять шины, ведь погода в Москве уже нелетная — для визита в шиномонтаж у местных жителей есть все основания.