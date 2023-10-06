Когда менять шины из-за холодов – ответила синоптик Макарова

Новый скандал с Волочковой Тесты Орбакайте хотят засудить Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом "Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

Лента новостей

Пятница 6 октября

18:39Когда менять шины из-за холодов – ответила синоптик Макарова 18:18Главная сваха России Гузеева выдала разведенную дочь Михалкова 17:04Лучшая пара России: Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех 16:29На грани срыва: Выступление Долиной на концерте памяти Шатунова под вопросом 15:55"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать 15:12"Валера влюбился": Орлова объявила о пристрастии мужа к обаятельному самцу 14:25Копия отца: появилось сенсационное фото "тайного" сына Абдулова 14:11Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место 14:04Chery Arrizo 8: новый флагман 13:42Порывистый ветер и дождь: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 13:29Похоронили заживо: известны подробности страшной ситуации с Прохором Шаляпиным 12:45Маликов поделился подробностями здоровья отца после тяжелой болезни 12:18Жена и дочь раскрыли правду о раке у 86-летнего Дроздова 12:02Брежнева официально подтвердила развод с Меладзе 11:07"Я должна быть сильной": Седокова рассказала об эмоциональном истощении 11:04Сорвавшаяся Дубцова открестилась от скандального Хайдарова: "Отстаньте от меня!" 10:14Где Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки 10:10Диагностирован рак: Дроздов экстренно госпитализировн в тяжелом состоянии 09:45Умер певец Константин Лисовский 09:08Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу 08:00Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта 06:45В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога 04:38Отец с сыном спасли попавшего в беду оленя – видео 02:27Стоматолог рассказал о риске инфаркта из-за невылеченных зубов 00:14Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков 23:00Красавица Бузова в ангельском воплощении предстала перед россиянами 22:28Наташа Королева прилюдно ухватила известную женщину за интимное место: фото 22:12Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова 21:05"Мужчины боятся": ставшая секс-символом Кошкина решила выдать тайну 20:33"Слабые мужчины": раскрыта причина одиночества Ирины Шейк 19:32"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 19:16Куда россияне отправляются отдыхать осенью 2023 года 18:56Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца 18:00"Они как невинные дети": Поргина выдала правду про осужденных Дрожжину и Цивина 17:04Деньги взяла, но не спела: бизнесмен обивает пороги судов из-за Орбакайте 16:0257-летняя Дэнс сообщила о срастающихся после страшной автоаварии костях 15:58Отец нашел работу для сидящего без дела Урганта 14:19Нашли инородные тела: Успенская раскрыла подробности семичасовой операции 13:06Уличенная в осквернении памяти героев Волочкова предложила сходить на ее шоу 12:46Кевин Спейси попал в больницу c подозрением на инсульт 12:14Лепс поделился простым секретом для восстановления сил 11:54Новый образ: Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу 11:21Всплыли новые подробности дела об ограблении актера "Уральских пельменей" 11:06Стали известны благодаря соцсетям: Чурикова высказалась по поводу молодых звезд 10:18Уехавшую из России Дапкунайте решили выселить из квартиры в центре Москвы 10:16Скончалась народная артистка России Наталия Королева 10:06Тыкала всем голой грудью: Съемки шоу Малахова обернулись громким скандалом 09:23Риск сноса: дело в отношении Пугачевой и Орбакайте передано в суд 09:00"Мое время стоит денег": С какими мужчинами Наталья Штурм готова общаться 08:19Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Когда менять шины из-за холодов – ответила синоптик Макарова

Когда менять шины из-за холодов – ответила синоптик Макарова
51

Прогноз погоды в Москве и окрестностях вынуждает автомобилистов похлопотать – температура как раз располагает к смене резины. Но когда стоит обращаться в шиномонтаж?

Синоптик Марина Макарова убеждена — владельцам авто стоит "переобуться" уже сейчас. По ее словам, которые приводит RT, из-за двух активных циклонов температура на улице будет низкой продолжительное время. В выходные 7 и 8 октября не исключена голодедица. Поэтому эксперт советует скорее поменять шины, чтобы избежать неудобств.

О ненастье в Центральной России информирует и "Царьград": сообщается об "арктическом вторжении". Специалисты предупреждают, что погода в ближайшие дни будет напоминать зимнюю.

По мнению метеоролога Игоря Шумакова, глобальное потепление серьезно затронуло Россию, но морозы все равно будут и к ним нужно готовиться. Об этом пишет сайт VSE42.RU. Так что автомобилистам стоит обратить внимание на прогноз и поменять шины, ведь погода в Москве уже нелетная — для визита в шиномонтаж у местных жителей есть все основания.

6 октября 2023, 18:39
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

JAC iEV7S: заряжай и поезжай

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

Chery Arrizo 8: новый флагман

Chery Arrizo 8: новый флагман

Chery Arrizo 8: новый флагман
Chery Arrizo 8 – флагманский седан китайского автопроизводителя, призванный потеснить конкурентов по нише, которых вы уже давным-давно знаете. Toyota Camry, KIA Optima и Hyundai Sonata! Кто на новенького? КАК ВЫГЛЯДИТЭкстерьер седана довольно классический, без излишней вычурности и явных диспропорций.

В России заметили снижение цен на бензин: где и на сколько

В России заметили снижение цен на бензин: где и на сколько
2 октября на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи заметили снижение цен на бензин.

Водителей призвали не затягивать с заменой шин на зимние

Водителей призвали не затягивать с заменой шин на зимние
В России ввели штраф для водителей, использующих покрышки не по сезону.

Автоэксперт: замена батареи электрокара обойдется в половину стоимости авто

Автоэксперт: замена батареи электрокара обойдется в половину стоимости авто
Сэкономить на покупке б/у электромобиля не получится.

Когда электромобили полностью заменят топливные авто: ответ эксперта

Когда электромобили полностью заменят топливные авто: ответ эксперта
Сейчас проблема загрязнения экологии очень беспокоит человечество, поэтому все находятся в поисках решения нависшей угрозы Земле.

Выбор читателей

05/10ЧтвНовый образ: Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу 05/10Чтв"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 05/10ЧтвОтец нашел работу для сидящего без дела Урганта 05/10ЧтвВскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова 04/10СрдСбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей 05/10ЧтвКрасавица Бузова в ангельском воплощении предстала перед россиянами