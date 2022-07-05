Опубликованы кадры ДПТ с пятью пострадавшими

Человеческими жертвами чуть не обернулось жуткое ДТП на трасе под Тульской областью. В результате чрезвычайного происшествия пострадали сразу пять человек. Кадры с места событий уже опубликованы в Сети.
Из видео следует, что ЧП произошло по вине водителя Daewoo Gentra. Женщина при повороте не предоставила преимущество автомобилю Mitsubishi Lancer, который двигался с правой стороны.
Машина не успела проехать и в результате нарушения ПДД подставилась под удар "японца", который не смог вовремя затормозить.