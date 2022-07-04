Мопед вдребезги: жуткое ДТП с пострадавшим попало на видео

В центре города мотоциклист, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии, решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по перекрестку уже двигался автомобиль. В результате произошло столкновение. На кадрах видно, как мопед разваливается на куски, каска с водителя слетает, и он падает плошмя на спину.
В результате виновник аварии получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован с места ДТП. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.