Россиянам назвали четыре возможные модели возрожденного "Москвича"

Заядлые автолюбители гадают, каким же он будет, а на просторах интернета уже появилось народное творчество на тему обновленного транспортного средства.
Как передает телеканал "360", на эту тему решил высказаться главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, который набросал несколько возможных вариантов новенькой модели. Первый – это сборка того самого "Москвича" 41-го года, однако сделать это сложно: мол, нет "законсервированного" оборудования.
Второй вариант событий – сборка с нуля, которая под силу АвтоВАЗу и НАМИ. Также Кадаков предположил, что можно договориться с малоизвестным китайским автомобилем о выпуске машины с логотипом "Москвич". Ну, а четвертый вариант – производство машины Renault Arkana с отечественным логотипом. Его эксперт считает самым вероятным.