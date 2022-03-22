Сразу два ДТП произошли на круговом перекрестке в Петрозаводске: видео

Первая авария произошла около трех часов дня: троллейбус при выезде на кольцо, слегка подтолкнул легковой автомобиль, который пропускал движущиеся по кругу машины. В результате столкновения никто не пострадал.
Второе ДТП на том же оживленном круговом перекрестке Петрозаводска произошло спустя четыре часа. Его единственным участником стал большегруз, у которого прямо на ходу отцепился прицеп. Как сообщило издание "АиФ-Карелия", транспортное средство двигалось с небольшой скоростью, благодаря чему столкновений с прицепом других автомобилей удалось избежать. Водитель большегруза сразу вышел из кабины, чтобы исправить ситуацию.