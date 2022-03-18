На льду Байкала внедорожник столкнулся с катером: видео

Внедорожник Toyota Land Cruiser на полном ходу врезался в катер на воздушной подушке, катающий туристов-искателей острых ощущений. Известно, что на борту судна находилось восемь пассажиров, которые получили травмы разной степени тяжести. При столкновении транспортные средства загорелись. Когда к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, и внедорожник и катер сгорели практически полностью.
Как сообщил портал Baikal Daily, опубликовавший видео с догорающими транспортными средствами, ДТП произошло на льду пролива Малое море озера Байкал. Обстоятельства произошедшего еще выясняются. Делом будут заниматься правоохранительные органы и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.